提早改選董監事遭質疑 鎮瀾宮：沒有違法疑慮

鎮瀾宮24日舉辦第12屆第1次信徒代表大會，將選出新一屆董事、監事，有民眾質疑，第11屆信徒代表任期到5月31日，廟方恐違法。鎮瀾宮回應，任期屆滿前先改選，沒有違法疑慮。

大甲鎮瀾宮24日舉辦第12屆第1次信徒代表大會，有民眾質疑，第11屆信徒代表任期到今年5月31日，鎮瀾宮提早到24日進行董、監事改選，有違法之虞。

對此，鎮瀾宮以文字回應，所有人民團體都是在任期屆滿前先辦理改選，改選結果出爐後，才會依照任期日期辦理就職和登記，依規定先聘任第12屆的信徒代表，由信徒代表選出董、監事，並沒有什麼違法的疑慮。

台中市民政局指出，為利於任期銜接，宗教團體都會提早進行董、監事選舉改選，提前選任下一屆董、監事名單，惟董監事任期生效日期仍從當屆任期屆滿後，接續起算。