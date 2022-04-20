影／民代籲山手線勿堅持中央全額補助 中市府：盼盡速核定

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員張家銨提案「大台中山手線計畫」，要市府別將中央全額補助掛嘴邊，造成建設延宕多年。記者林佩均／攝影
市議員張家銨提案「大台中山手線計畫」，要市府別將中央全額補助掛嘴邊，造成建設延宕多年。記者林佩均／攝影

台中市議會今舉行交通地政委員會，市議員張家銨提案「大台中山手線計畫」，要市府別將中央全額補助掛嘴邊，造成建設延宕多年。台中市交通局表示，此計畫延續林市長任內內容，沒有改變，其次因其他縣市財政狀況與中市差不多，能獲中央專案補助，市府也希望中央能比照專案補助，盡速核定。

張家銨指出，交通局不要將「山手線中央全額補助」掛嘴邊，應該要合理配比，盡速完成。其他縣市有中央補助，都有代墊或配合款才能進行，台中市府一昧要求中央全額補助，顯得無理，也代表市府不關心、不想做，才會卡山手線。

張家銨舉例，以彰化和美大橋為例，彰化獲中央補助八成、台中市七成，是視各縣市財政狀況而定，若要將桃園跟台中相比，要看案件哪些項目由中央支出合理與否？才能說中央配比是否合理。張強調，交通局別誤導民眾，說成中央卡關。

交通局長葉昭甫指出，山海環線雙軌高架化可行性計畫(即大台中山手線計畫) ，計畫內容延續林市長時代提送，沒有改變方案，其次，相關經費與審查意見，2002年至今，往來20多次，都配合各委員意見，盡速回復，絕無延誤。今年3月已送到交通部進行可行性審查。

葉昭甫表示，報告中都有羅列表格，滿足中央要求，並請中央考量地方財政問題，台鐵屬於中央資產，未來土地、台鐵、營運收益都歸中央，地方政府投入經費高但未得到適度收益，希望中央比照專案方式來補助。

葉進一步說明，其他縣市很多跟台中市財務等級差不多，但中市獲得補助落差卻很大，例如桃園獲得88%、中市卻61%，希望透過中央專案性補助，協助台中盡速核定、推動。

此計畫分3個子計畫，分別是大慶到新烏日站鐵路高架化延伸、海線大甲到追分雙軌與高架化、海線大甲到后里環狀式鐵路。

台中市交通局長葉昭甫進行說明。記者林佩均／攝影
台中市交通局長葉昭甫進行說明。記者林佩均／攝影
台中市交通局長葉昭甫進行說明。記者林佩均／攝影
台中市交通局長葉昭甫進行說明。記者林佩均／攝影

台中市 張家銨 桃園

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