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除了國家機器拍照 遊客發現武嶺亭另一個不可思議
合歡山武嶺亭是重要景觀地標，可透過公路總局即時影像拍照打卡，被網友戲稱是「國家機器拍照」，又有遊客發現一處奇怪的地方，武嶺標高3275公尺的標誌，國字由右到左，數字由左到右，讓人看了很混亂，有遊客建議改善。南投林管處表示，武嶺亭建置久遠，深具歷史文化意義會原貌保存，是否新設牌誌說明，將審慎評估。
合歡山武嶺是台灣公路最高點，公路總局在武嶺亭架設即時攝影機，透過武嶺即時影像畫面，讓遊客看到當地即時天氣狀況，許多遊客都會通過攝影機影像截圖自拍打卡，戲稱「國家機器拍照」，更讓武嶺亭遊客絡繹不絕。
讀者簡先生說，武嶺標高3275公尺的標誌，國字由右到左，數字由左到右，看起來很混亂，希望有關單位改善，也有遊客擔心武嶺亭整建後失去古樸之美。
南投林管處表示，武嶺亭觀景平台建置多年，多項設施老舊受損，影響遊客安全，由東勢林管處規畫「合歡山及武嶺景觀區周邊設施改善工程」，武嶺亭將封閉，觀景台樓梯、地磚、欄杆等設施重新施作，公廁也將修繕，但武嶺亭建置久遠，深具歷史文化意義，會原貌保存，預計10月才完工。
南投林管處表示，武嶺亭標示寫法和現在書寫方向不同，雖然怪怪的，卻是台灣書寫方式變革見證，具歷史文化價值，武嶺亭將原貌保存，至於是否增設解說牌，南投處林管處後續將審慎評估。
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