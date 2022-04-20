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台中大安農會香腸使用環保包材 推百周年金磚肉鬆禮盒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局輔導台中市大安區農會，今天在飛天豬餐館舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導台中市大安區農會，今天在飛天豬餐館舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會。記者游振昇／攝影

台中市農業局輔導台中市大安區農會今天在飛天豬餐館，舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會，安農透過包材改革及永續再利用的方式，朝向減碳及永續轉型。

層層包裝事業股份有限公司總經理劉德成、理事長陳蓮章、常務監事黃明榮及教授楊鵑華今天也到發表會現場，大安農會總幹事

蔡建宗表示，安農核心價值為「安心呷˙農為您，共好和公益」，農業好、農民好、農產好、農村好、農會一起好。

蔡建宗說，農會以香腸起家，此次以香腸做先鋒，使用獲得行政院環保署頒布的環保標章之層層包裝事業股份有限公司的第二類環保標章包材，符合減量、可重複使用、可回收再利用、低污染、省能源、省資源或對環境友善等環保特性。

今年逢安農百周年，百周年金磚肉鬆禮盒上頭印有「百年大安　永續大安」Logo，以「大安好」字體做為主視覺的構成，以數字100加上海浪曲線，象徵：百事大安、好事湧進、生生不息；百周年金磚肉鬆禮盒內含15包飛天豬產銷履歷原味肉鬆的隨身包，食用完後，即可將衛生紙放進去，變成金磚面紙盒，環保再利用。

農會表示，此次主要以三減的減碳、減塑、減少浪費及落實台中市永續發展出發點，希望透過拋磚引玉的方式，讓大家能夠更重視環保議題，打造永續精神、落實永續環保；金磚肉鬆禮盒，原價500元，新品上市優惠價即日起到6月30日，一盒300元，兩盒 599元再贈飛天豬精美提袋，購買請洽飛天豬生活館04-26712229分機42，或搜尋臉書：飛天豬˙安農。

台中市農業局輔導台中市大安區農會，今天在飛天豬餐館舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導台中市大安區農會，今天在飛天豬餐館舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會。記者游振昇／攝影

農會 台中市 減碳

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