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台中大里康橋輕艇碼頭動土 盧秀燕讓位亞運銀牌得主

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）讓位給陳瑋涵（中右），自己反而坐了個紅色塑膠椅。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）讓位給陳瑋涵（中右），自己反而坐了個紅色塑膠椅。記者黃寅／攝影

台中市大里區的旱溪經過整治後，中興大學旁的康橋水域成了輕艇的訓練地點，市府為進一步完善當地設施和推廣水域運動，將興建水域管理中心、複合式艇庫及輕艇訓練碼頭等附屬設施，市長盧秀燕上午舉辦動工典禮，預計明年底前完工。

典禮同時邀請了曾獲兩次亞運輕艇銀牌的陳瑋涵、獲得中等學校運動會5面金牌的林晁均等選手觀禮，台灣首位參加奧運輕艇項目的選手張筑涵的父親張中源也代表到場。

原已在典禮上坐定的盧秀燕看到陳瑋涵，立即起身向她招手，要她到前面坐，並把自己的座位讓給了她，盧秀燕自己反而坐了個紅色塑膠椅。動土時，盧也把鏟子交給陳瑋涵和林晁均，帶著他們一起動土。會後陳瑋涵受訪時直呼「受寵若驚」興奮之情寫在臉上。

市府將建設的艇庫可以容納148艘輕艇，管理中心也可以對該水域有更佳的管理，總計花費5600萬元。盧秀燕說，旱溪原本是中央管的，去年台中市已接管，以後要做什麼台中市可以自己決定、自己管。

她說，旱溪只是整治還不夠，希望未來還要達到運動休閒的目的，可以在都市裡玩水，這是興建這些設施的目的。

台中市大里區的旱溪經過整治後，中興大學旁的康橋水域成了輕艇的訓練地點，市府為進一步完善當地設施和推廣水域運動，將興建水域管理中心、複合式艇庫及輕艇訓練碼頭等附屬設施。記者黃寅／攝影
台中市大里區的旱溪經過整治後，中興大學旁的康橋水域成了輕艇的訓練地點，市府為進一步完善當地設施和推廣水域運動，將興建水域管理中心、複合式艇庫及輕艇訓練碼頭等附屬設施。記者黃寅／攝影
台中大里康橋將興建輕艇訓練碼頭，市長盧秀燕說，未來還可在都市裡玩水。記者黃寅／攝影
台中大里康橋將興建輕艇訓練碼頭，市長盧秀燕說，未來還可在都市裡玩水。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左三）把鏟子交給陳瑋涵（右二）和林晁均（右三），帶著他們一起動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左三）把鏟子交給陳瑋涵（右二）和林晁均（右三），帶著他們一起動土。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中市 碼頭

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