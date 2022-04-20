全國EMBA羽球賽慨捐73萬元 助暨大弱勢生求學

「全國EMBA校際盃羽球賽」上個月在國立暨南國際大學舉辦，活動同時號召各校參賽者將活動結餘款捐給暨大，做為弱勢學生獎學金，今統計公布捐出73萬元，暨大表示，該活動捐款將全數納入暨大願景計畫，協助弱勢生進入該校就讀。

暨大指出，今年的「全國EMBA校際盃羽球賽」以「羽躍天暨」為主題，且在各界經費挹注，並贊助大量比賽資材下，於3月中下旬在該校順利開賽，共吸引21所EMBA院校近500名選手參賽，可說是歷年來規模最大的EMBA校際羽球賽。

而該場賽事除了讓各校羽球好手透過運動競技交流，為善盡大學與企業的社會責任，更結合公益，透過活動號召各校參賽者在賽事結束後，將活動結餘經費捐出提供給提供場地的暨大，協助更多經濟弱勢學生族群，讓運動帶來更多正向風氣。

經統計結算，全國EMBA校際盃羽球賽今公布將捐出結餘款73萬元給暨大，暨大則表示，該筆款項將納入該校「願景計畫」，協助中低收入戶、經濟不利生以及特殊境遇家庭子女等3類經濟弱勢學生，優先錄取在地國立大學就近求學。

暨大校長武東星說，暨大在110、111學年度「願景計畫」經教育部獲核定80名、93名外加名額，以名額使用率95％估計，約能協助164名弱勢與偏鄉生透過此計畫入學，感謝該賽事捐款，協助弱勢孩子能安心就近求學，減輕家庭經濟負擔。