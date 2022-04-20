彰濱南側鹿安橋接西濱將動工 行車路線縮短至650公尺

彰濱工業區是北彰化兩大工業區之一，工程車等大型車流量大，行經聯絡道鹿安橋車多，也讓周遭上下班時段常塞車，地方爭取新闢橋下道路連接福興交流道南下匝道縮減繞行距離，交通部核定「彰濱鹿港工業區南側鹿安橋（彰30）銜接西濱快速公路（台61線）匝道改善工程計畫」總經費8800萬，預計在今年5月前辦理動工。

立委陳秀寳與二工處長劉世桐等人今天到鹿安橋會勘，陳秀寶說，過去因應彰濱工業區往來車輛需求開設第二條聯絡道也就是鹿安橋，但隨著鹿安橋開通、工業區發展，現有常用道路與路線已明顯無法疏散車潮且對用路人極為不便，她因此次爭取直接將鹿安橋銜接上西濱快速公路。

公路總局了解道路使用現況，現行彰濱工業區的南下車輛常利用鹿安橋經彰30線，右轉台17線後再右轉縣道144線，再由福興交流道進入西濱快速公路，但須繞經3.5公里，且經過多次橫叉路口，也讓部分大車行走意願低，反而加重北側鹿工路與西濱公路鹿港交流道交通負荷。

目前規劃鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程調整既有福興交流道，讓縣道144線可直接與北上線迴轉專用道銜接，長約200公尺，南下線650公尺則可直接進入福興交流道南下入口匝道，預計未來工業區車輛可經由鹿安橋右轉進入新闢橋下道路後直接上匝道，行車路線縮短到650公尺，有助提高工業區使用意願。