彰化首座百貨公司簽約 25億打造緞帶式建築將成新地標

彰化第一家百貨公司即將圓夢！由彰化縣政府、彰化市公所共同推動的彰化市第二停車場BOT案中友百貨彰化館，今天上午舉辦盛大的簽約儀式，將由友聯國際預計投資25億元，打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，預定2025年完工啟用，縣長王惠美與市長林世賢均表示，此一BOT案是縣市合作的典範。

中友百貨彰化館的造型十分特殊，採緞帶式設計，依負責設計的三門聯合建築事務所表示，是象徵「代代相傳」，周邊還規劃有休閒廣場、基地周邊還有林蔭步道，並串連成功公園，將成為民眾拍照打卡的勝地，以綠能打造的燈光效果，夜裡將更繽紛絢麗，除了是一座藝術品外，也將成為彰化的新地標。

彰化市第二停車場面積達2150坪，目前是平面停車場，為強化土地開發經濟效益，市公所規劃以BOT（委託民間參與興建營運暨移轉）方式開發，由於依促進民間參與公共建設法規定，縣級以上才能辦理BOT，因此由縣府將促參的招商程序委由公所辦理，遴選優良廠商來投資，最後由友聯國際所屬的中友百貨雀屏中選。

簽約儀式今天在縣府前廣場舉行，由縣長王惠美、彰化市長林世賢及中友百貨總經理劉嘉誠共同簽約，劉嘉誠表示，中友百貨在地經營30年，深獲中部消費者的愛戴與支持，在82.5萬名主顧客會員中，有9萬人、近11%的會員來自彰化，顯見彰化具有深厚的消費力道，對於中友百貨彰化館未來的發展抱有高度期望。

「彰化多的是彰化百貨，就是沒有百貨公司」，縣長王惠美致詞時，就點出彰化沒有百貨公司的遺憾，她除感謝彰化市長林世賢所帶領的團隊與縣府密切合作配合，才能順利打造彰化縣第一百貨公司，王惠美並請中友百貨不要擔心沒生意，因為彰化縣政府推出振興五倍券到目前已突破一百億元，展現彰化人強大費能力 。

彰化市長林世賢也感前縣長魏明谷、前市長邱建富及立委黃秀芳，推動彰化市第二停車場BOT案所做的努力，他更感謝王惠美縣長的積極協助，才能終結彰化沒有百貨公司的遺憾。

位在彰化市旭光西路的中友百貨彰化館，預計投資25億元打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並以購物、美食、娛樂、體驗為營運規劃的四大定位，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街及藝文展覽演出等綜合型服務設施，同時也將提供近1000席汽車位、1500席機車位，解決鄰近區域停車不足問題。