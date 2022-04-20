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穩定東埔溫泉取供 林明溱1300萬改善信義鄉設施

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
東埔溫泉區業者及家戶溫泉水過去都是自行架設管線接引，已架妥直徑20公分的供水幹管。圖／南投縣政府提供
東埔溫泉區業者及家戶溫泉水過去都是自行架設管線接引，已架妥直徑20公分的供水幹管。圖／南投縣政府提供

信義鄉東埔村是南投縣重要溫泉區，南投縣長林明溱上周冒雨兼程踏勘東埔溫泉源頭後，宣示將加速推動溫泉取供事業計畫，並優先開鑿溫泉水源，讓東埔溫泉品質水量更穩定外，相繼走訪人和等8村多達14處農路、產業道路路面、排水溝及野溪護岸，一口氣敲定約1300萬元經費，允諾盡速發包改善偏鄉交通觀光建設。

林明溱指出，東埔溫泉區是賞花、避暑、郊遊、健行的好去處，過去溫泉業者及家戶溫泉水都是自行架設管線接引，經常因水源不足而發生爭吵衝突，上周踏勘樂樂谷溫泉源頭後，表示會盡快與玉山國家公園協商，將溫泉水以管線引到東埔，優先供應當地居民及溫泉業者使用，徹底解決東埔溫泉供水不足的問題。

縣府另一方面已完成兩座蓄水量各200噸的溫泉蓄水池，並架妥直徑20公分的供水幹管，可供業者及家戶接管取用，只要開發新的溫泉水源，就能落實推動東埔溫泉取供事業計畫，將委託專業單位優先在蓄水池附近公有地探勘找出適合的溫泉水脈，加速開發新的溫泉水源，要讓新的溫泉水源足夠東埔全區使用。

東埔溫泉風景區旅遊促進會理事長古道弘說，八通關古道鄰近玉山國家公園，古來至今都是登玉山的路徑之一，山旅遊客及登山客日益增 ，只要縣府開鑿新的溫泉水源，不影響既有的溫泉水量，相信所有業者及家戶都會支持，也期待縣府溫泉取供事業計畫能提供更優惠與高品質的溫泉水。

南投縣府已完成東埔溫泉區兩座蓄水量各200噸的蓄水池，解決東埔溫泉供水不足的問題。圖／南投縣政府提供
南投縣府已完成東埔溫泉區兩座蓄水量各200噸的蓄水池，解決東埔溫泉供水不足的問題。圖／南投縣政府提供

溫泉 玉山國家公園 南投

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