田邊發現2隻小石虎 農業處提醒不要移動牠

苗栗縣政府農業處今天指出，有民眾在田邊發現2隻小石虎，便將牠們帶回家再通報，但這樣舉動，卻讓小石虎無法回到媽媽身邊，提醒民眾發現野生小動物，應避免移動，只要確認周邊環境安全即可。

農業處發布新聞稿指出，時序進入春季，又到了野生動物繁殖期，上週末有民眾在自家田邊看到2隻小石虎，出於善意直接把牠們帶回家後，再行通報，經獸醫檢查，確認小石虎健康狀況良好。

保育科人員於是立即把2隻小石虎送回原地，等待石虎媽媽把牠們帶回，但最後並沒有等到石虎媽媽，因此，只能把小石虎轉送農委會特有生物研究保育中心安置照顧，待小石虎可以獨立，再進行野放。

農業處提醒民眾在戶外如果遇到小石虎，可先判斷有無立即性危險，如現場環境安全無虞，應避免碰觸小石虎留下味道，因為母石虎可能只是暫時離開覓食，過一陣子就會回來。

民眾若擔心小石虎，可先在遠距離觀察，並通報農業處，在縣府人員抵達現場前，協助確保沒有犬隻、閒雜人等或車輛等威脅，農業處將會請研究人員於現場駐守並架設相機監測，盡可能幫助小石虎回到媽媽的身邊。

農業處指出，除了石虎以外，其他的幼獸、幼鳥亦然，大多情況都只是媽媽暫時離開現場，並不需要人為介入，讓小動物回到母親身邊，才是對牠最好。