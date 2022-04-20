田邊發現2隻小石虎 農業處提醒不要移動牠

中央社 / 苗栗縣20日電

苗栗縣政府農業處今天指出，有民眾在田邊發現2隻小石虎，便將牠們帶回家再通報，但這樣舉動，卻讓小石虎無法回到媽媽身邊，提醒民眾發現野生小動物，應避免移動，只要確認周邊環境安全即可。

農業處發布新聞稿指出，時序進入春季，又到了野生動物繁殖期，上週末有民眾在自家田邊看到2隻小石虎，出於善意直接把牠們帶回家後，再行通報，經獸醫檢查，確認小石虎健康狀況良好。

保育科人員於是立即把2隻小石虎送回原地，等待石虎媽媽把牠們帶回，但最後並沒有等到石虎媽媽，因此，只能把小石虎轉送農委會特有生物研究保育中心安置照顧，待小石虎可以獨立，再進行野放。

農業處提醒民眾在戶外如果遇到小石虎，可先判斷有無立即性危險，如現場環境安全無虞，應避免碰觸小石虎留下味道，因為母石虎可能只是暫時離開覓食，過一陣子就會回來。

民眾若擔心小石虎，可先在遠距離觀察，並通報農業處，在縣府人員抵達現場前，協助確保沒有犬隻、閒雜人等或車輛等威脅，農業處將會請研究人員於現場駐守並架設相機監測，盡可能幫助小石虎回到媽媽的身邊。

農業處指出，除了石虎以外，其他的幼獸、幼鳥亦然，大多情況都只是媽媽暫時離開現場，並不需要人為介入，讓小動物回到母親身邊，才是對牠最好。

石虎 農委會

延伸閱讀

石虎龍鳳胎待田裡不見母 苗縣今年首度發現落單幼獸

彰化縣府農業處員工確診 同局處80多人緊急採檢

第436天終於等到石虎 牠從卓蘭鎮老庄溪石虎橋上通過

苗縣防路殺跨河通道 完工436天首次拍到石虎穿越

相關新聞

東海大學路思義教堂 11月閉館修繕

東海大學校內的國定古蹟路思義教堂，歷經近一甲子僅局部修補，教堂屋頂漏水、地板凹陷等問題日益嚴重，亟需修繕，所需經費達38...

彰濱工業區鹿安橋接西濱 5月前動工

彰濱工業區大型車流量大，聯絡道鹿安橋在上下班時段常塞車，地方爭取新闢橋下道路連接福興交流道南下匝道，縮減繞行距離，交通部...

提早改選董監事遭質疑 鎮瀾宮：沒有違法疑慮

鎮瀾宮24日舉辦第12屆第1次信徒代表大會，將選出新一屆董事、監事，有民眾質疑，第11屆信徒代表任期到5月31日，廟方恐...

影／民代籲山手線勿堅持中央全額補助 中市府：盼盡速核定

台中市議會今舉行交通地政委員會，市議員張家銨提案「大台中山手線計畫」，要市府別將中央全額補助掛嘴邊，造成建設延宕多年。台...

除了國家機器拍照 遊客發現武嶺亭另一個不可思議

合歡山武嶺亭是重要景觀地標，可透過公路總局即時影像拍照打卡，被網友戲稱是「國家機器拍照」，又有遊客發現一處奇怪的地方，武...

台中大安農會香腸使用環保包材 推百周年金磚肉鬆禮盒

台中市農業局輔導台中市大安區農會今天在飛天豬餐館，舉辦香腸使用第二類環保標章及百周年金磚肉鬆禮盒發表會，安農透過包材改革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。