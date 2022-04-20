台中少年隊組戲劇志工團宣導 已辦25場湧8千名觀眾

台中市警局少年隊為強化少年、社區犯罪預防宣導，從2018年起開始召募學生、上班族、主婦、長者組成「戲劇志工隊」，與大開劇團合作訓練，深入各級學校、社區表演，截至去年辦理已25場表演，統計超過8000名觀眾與會，今年已先在昨天辦理成果發表，接著會從5月至11月展開校園巡迴。

台中市少年警察隊為強化少年、社區民眾正確犯罪預防觀念，由少年輔導委員會結合志工，從2018年10月起招募由學生、上班族、家庭主婦及高齡人士等組成「戲劇志工隊」，邀大開劇團共同合作，以青少年容易誤觸的犯罪議題編寫成劇本，並聘請該劇團專業老師訓練志工，以透過貼近生活的戲劇演出方式，讓宣導更能深植人心，統計至去年為止，志工隊已在台中社區、校園巡迴宣導25場次，有8811人次參與，受到好評。

少年警察隊表示，今年繼續推定戲劇宣傳，以「青春向前行˙忘憂望優」為劇名，內容主軸用「青少年家庭關係」、「網路交友」、「竊盜」、「毒品」及「詐欺」等議題為主，規畫從5月至11月到台中市各高中(職)進行宣導，期待透過戲劇演出的方式，提升少年正確法律知識並反思家庭核心價值，加強少年犯罪預防觀念，也讓觀劇者能更貼近理解少年觸法的心路歷程。

少年隊說，少輔會戲劇宣導志工從今年1月17日至3月10日，每周一、四由大開劇團老師進行戲劇基礎、進階訓練、肢體及口語表達及演出技巧等，累計投入300人次，600小時，過程中志工風雨無阻、排除困難與挫折完成訓練，奉獻及付出精神可敬。