中市夾娃娃機店須離學校50公尺以上 中市議會通過一讀

台中市議會法規委員會今通過「台中市自助選物販賣業管理自治條例」即所謂夾娃娃機條例，明定夾娃娃機設置點須在距離國中小50公尺以上，將送議會大會二、三讀，如通過，公布一年後實施。經發局長張峯源表示，位在國中小50公尺內的夾娃娃機店，將無法營業。

台中市議會法規委員會今審查「台中市自助選物販賣業管理自治條例」草案，市議員謝明源、何敏誠、李中、江肇國、黃守達、賴義鍠擔心夾娃娃機是否可能放置不當商品，台中市學校附近的夾娃娃機店放置成人情趣用品、活體生物，影響孩子身心。議員們要求距離學校應規範。

經發局長張峯源表示，自治條例明定夾娃娃機店須距離國中國小50公尺以上，且以兩建築物基地界線最近2點作直線測量。若議會3讀通過，在範圍內的業者須在1年內遷移。

另自治條例明定業者應遵守規定，須符合商品標示、商品檢驗規定，提供的商品不得為有價證券、鑽石、金銀珠寶、通用貨幣、電子票證、菸、酒、成人情趣用品、活體生物。

市議員黃守達質疑，這樣的規範是針對台主及場主，是否有溯及既往，而且應具備保證取物。江肇國指出應比照高雄市政府的自治條例，規定保障玩家，不可改裝增設障礙物，讓商品難以取得。

張峯源表示，如違反第5條，開店須距學校50公尺以上，處2萬及10萬的罰鍰，違反商品販賣規定，則依各主管機關相關法令裁處，若未保證取物及未在明顯處標示機具名稱者，則處以2千至1萬元。