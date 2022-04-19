中橫便道20日恢復3班通行 17噸大貨車5月有望載貨通行

中橫便道17.2公里登仙溪路段，2月中因巨石崩落重創，經公路總局養工處谷關段搶修，將於20日恢復3班(7時、12時、16時30分)通行，後續待載重監測成果，有望搶於5月農產旺季時，恢復17噸以下大貨車載貨通行。

中橫便道17.2公里處，2月因巨石崩落撞擊，造成該路段橋墩嚴重受損，公總養工處谷關段搶修後，2月開放2時段(7時、16時30分)，讓小型車及豐客865路公車通行，4月1日開放3.5噸至17噸空車貨車通行，16日在開放9噸以下貨車載貨通行，並將於明天恢復常態3班(7時、12時、16時30分)通行。

公路總局今於谷關工務段舉辦記者會，說明中橫便道搶修狀況、通行管理卡使用結果。立委江啟臣服務處主任陳繼華、和平區代表林吉財、林永富、梨山里長賴盛功等出席，感謝谷關工務段的努力搶修，也建議中橫可以5班次放行，並提議18噸貨車放行可能，開放通行管理卡規定，放寬外地直系親處申請許可。

谷關工務段長呂正安指出，每日5班次通行，恐影響中橫便道工程，將研議假日機動調整；公總第二區工程處長劉世桐提到，通行管理卡使用對象由市府訂定，將協調放寬，研議與其他智慧卡結合，18噸貨車通行，則需進一步研議再決定。

公總養工處目前也已規劃橋樑結構偵測，若評估穩定，將於5月1日前恢復17噸以下大貨車載貨通行，並配合台14甲線合歡山路段(18K翠峰管制站至41K大禹嶺、台8線110K路口)，於杜鵑花季(4月16日至6月19日)期間，假日上午6時至11時實施3人以上高乘載、禁行貨車措施，加開10時通行班次。

公路總局也將針對中橫便道17.2公里處路橋長期修復，先於上游側，完成大樑新增工作，再復健下游橋側面板，雙向全面通車後，再辦理防落石補強工程。公總表示，此次鋼構落石棚補強，將延伸至全橋面，工程預計明年4月完工。

來往中橫便道的民眾，過去須使用人工抄寫，核對通行編號才可放行通過，用路人須多耗費約30分鐘時間，公路總局導入通行管理卡，去年3月發卡、試營運，今年2月正式上線，未來民眾僅需透過卡片感應，印證身分後，即可通行。

據統計，梨山地區共有1萬6千餘人設籍，目前已發出1萬437張，通行民眾持通行卡通行進8成，平均節省30分鐘等待時間。