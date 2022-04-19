快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中橫便道20日恢復3班通行 17噸大貨車5月有望載貨通行

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中橫便道17.2公里處，2月因巨石崩落撞擊，造成該路段橋墩嚴重受損，公總養工處谷關段搶修後，將於明天恢復常態3班(7時、12時、16時30分)通行。圖／公路總局提供
中橫便道17.2公里處，2月因巨石崩落撞擊，造成該路段橋墩嚴重受損，公總養工處谷關段搶修後，將於明天恢復常態3班(7時、12時、16時30分)通行。圖／公路總局提供

中橫便道17.2公里登仙溪路段，2月中因巨石崩落重創，經公路總局養工處谷關段搶修，將於20日恢復3班(7時、12時、16時30分)通行，後續待載重監測成果，有望搶於5月農產旺季時，恢復17噸以下大貨車載貨通行。

中橫便道17.2公里處，2月因巨石崩落撞擊，造成該路段橋墩嚴重受損，公總養工處谷關段搶修後，2月開放2時段(7時、16時30分)，讓小型車及豐客865路公車通行，4月1日開放3.5噸至17噸空車貨車通行，16日在開放9噸以下貨車載貨通行，並將於明天恢復常態3班(7時、12時、16時30分)通行。

公路總局今於谷關工務段舉辦記者會，說明中橫便道搶修狀況、通行管理卡使用結果。立委江啟臣服務處主任陳繼華、和平區代表林吉財、林永富、梨山里長賴盛功等出席，感謝谷關工務段的努力搶修，也建議中橫可以5班次放行，並提議18噸貨車放行可能，開放通行管理卡規定，放寬外地直系親處申請許可。

谷關工務段長呂正安指出，每日5班次通行，恐影響中橫便道工程，將研議假日機動調整；公總第二區工程處長劉世桐提到，通行管理卡使用對象由市府訂定，將協調放寬，研議與其他智慧卡結合，18噸貨車通行，則需進一步研議再決定。

公總養工處目前也已規劃橋樑結構偵測，若評估穩定，將於5月1日前恢復17噸以下大貨車載貨通行，並配合台14甲線合歡山路段(18K翠峰管制站至41K大禹嶺、台8線110K路口)，於杜鵑花季(4月16日至6月19日)期間，假日上午6時至11時實施3人以上高乘載、禁行貨車措施，加開10時通行班次。

公路總局也將針對中橫便道17.2公里處路橋長期修復，先於上游側，完成大樑新增工作，再復健下游橋側面板，雙向全面通車後，再辦理防落石補強工程。公總表示，此次鋼構落石棚補強，將延伸至全橋面，工程預計明年4月完工。

來往中橫便道的民眾，過去須使用人工抄寫，核對通行編號才可放行通過，用路人須多耗費約30分鐘時間，公路總局導入通行管理卡，去年3月發卡、試營運，今年2月正式上線，未來民眾僅需透過卡片感應，印證身分後，即可通行。

據統計，梨山地區共有1萬6千餘人設籍，目前已發出1萬437張，通行民眾持通行卡通行進8成，平均節省30分鐘等待時間。

立委江啟臣服務處主任陳繼華建議，現代人使用手機頻率高，電子票整也整合進手機裡方便使用，系統可考慮整合進手機內，將更加便民；公路總局表示，會再研議可行方式，朝這方向努力。

通行管理卡目前發放率已近8成，公路總局表示，將持續推廣，往百分之百邁進。記者劉柏均／攝影
通行管理卡目前發放率已近8成，公路總局表示，將持續推廣，往百分之百邁進。記者劉柏均／攝影
公路總局養護工程處谷關段，搶修中橫便道17.2公里處橋墩受損處。圖／公路總局提供
公路總局養護工程處谷關段，搶修中橫便道17.2公里處橋墩受損處。圖／公路總局提供
公路總局今於谷關工務段舉辦記者會，說明中橫便道搶修狀況、通行管理卡使用結果。記者劉柏均／攝影
公路總局今於谷關工務段舉辦記者會，說明中橫便道搶修狀況、通行管理卡使用結果。記者劉柏均／攝影
公路總局養護工程處谷關段，搶修中橫便道17.2公里處橋墩受損處。圖／公路總局提供
公路總局養護工程處谷關段，搶修中橫便道17.2公里處橋墩受損處。圖／公路總局提供

中橫 江啟臣

延伸閱讀

解決快篩空窗期 江啟臣：實名快篩用郵寄

被問年底回鍋參選黨主席？江啟臣：朱立倫求勝意志很高

疫情再起 江啟臣籲政府要求紓困貸款銀行維持優惠利率

國民黨桃園市長之亂 江啟臣：最終目標一致都可談

相關新聞

旱溪媽祖興大附農門口停轎 學生祈求考試順利

台中市樂成宮旱溪媽祖本月1日起駕，預計繞境行經台中市11區、116里，今早旱溪媽鑾轎停在興大附農門口，雖因疫情無法進入校...

中市夾娃娃機店須離學校50公尺以上 中市議會通過一讀

台中市議會法規委員會今通過「台中市自助選物販賣業管理自治條例」即所謂夾娃娃機條例，明定夾娃娃機設置點須在距離國中小50公...

中橫便道20日恢復3班通行 17噸大貨車5月有望載貨通行

中橫便道17.2公里登仙溪路段，2月中因巨石崩落重創，經公路總局養工處谷關段搶修，將於20日恢復3班(7時、12時、16...

書中自有黃金屋 到彰化縣公立圖書館借書集點抽大獎

「2022彰化書香節—穿閱繪本任意門」今天在縣立圖書館開啟，文化局首次攜手全縣鄉鎮市圖書館發行彰化書香護照，活動期間到縣...

中市議會放寬市府版囤房稅率 4戶以下2.4%5戶以上3.6%

台中市政府在這次定期會提案，送「房屋稅徵收率自治條例修正案」到議會審查，法規會今針對所謂的開徵「囤房稅」拍板，4戶以下每...

影／首屆巧智拼球賽三里長輩來比拚 85歲金花阿嬤奪冠

首屆巧智盃樂齡組競賽，前天在台中市樹義里福田水資源中心舉行，近50位長者一起競賽，最高齡85歲金花奪得冠軍，開心分享巧智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。