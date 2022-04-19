旱溪媽祖興大附農門口停轎 學生祈求考試順利

台中市樂成宮旱溪媽祖本月1日起駕，預計繞境行經台中市11區、116里，今早旱溪媽鑾轎停在興大附農門口，雖因疫情無法進入校園，但門口仍有多名學生引頸期盼，對旱溪媽虔誠祭拜，祈求考試、課業一切順利。

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」源自清道光三年，沿途繞境行經烏日、大里、太平、霧峰等11區、116里，停、駐駕宮廟共99座，為台灣地區歷史最悠久，且遶境時間最長的媽祖遶境活動，登錄為民俗無形文化資產，入選台灣宗教百景之一。

今早媽祖鑾轎行經興大附農，中台科技大學承辦的後驛社區大學及興大附農準足祭品香案接駕，因疫情關係今年不進入校園，鑾轎停駕興大附農校門口，祈求媽祖庇佑校運昌隆，學子升學考試順利。

後驛社區大學督導郭銘峰表示，驛社區大學結合108課綱，規劃媽祖駐駕與師生親臨旱溪媽祖遶境現場，透過活動加深師生對鄉土文化的認識，發覺鄉土之美，學習台灣廟會活動的社會意義與文化脈絡。

郭銘峰說，現場也準備限量「旱溪媽祖壓轎金」提供師生免費領取，祈求媽祖庇佑校園平安、疫情快點結束，明年能恭請旱溪媽祖駐駕校園祈福。