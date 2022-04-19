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書中自有黃金屋 到彰化縣公立圖書館借書集點抽大獎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣整體閱讀力在全國排列前茅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣整體閱讀力在全國排列前茅。記者簡慧珍／攝影

「2022彰化書香節—穿閱繪本任意門」今天在縣立圖書館開啟，文化局首次攜手全縣鄉鎮市圖書館發行彰化書香護照，活動期間到縣內公立圖書館借書集點，或參觀文化局所屬館舍，都可參加摸彩，多達500個獎項等著愛書人。

聯合國文教組織訂定4月23日為世界閱讀日，兒童只要打開繪本， 就可跨進蘊含知識、美育、品格、想像力的國度，彰化縣文化局從4月23日至6月30日舉辦「2022彰化書香節—穿閱繪本任意門」活動，4月23日世界閱讀日當天上午9點30分在縣立圖書館廣場擴大舉辦「穿閱繪本任意門主題日，文化局備有500份闖關好禮，另安排小丑魔術表演、奇蹟泡泡演出和吉他彈唱等節目，讓參加活動的親子在歡愉氣氛中享受閱讀樂趣。

縣長王惠美主持今天發行彰化書香護照活動啟動典禮，指出養成閱讀習慣是一生的資產，許多先進國家民眾都有良好的閱讀習慣，多加閱讀就會擁有思考力和創造力，今年2月教育部公布的去（2021）年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中，彰化縣二度蟬聯獲「整體閱讀力表現績優城市-縣市人口50萬以上組」獎項（全國有三縣市獲獎），另員林市、埔鹽鄉、線西鄉等3鄉鎮榮獲「整體閱讀力表現績優城市」（鄉鎮市組），其中線西鄉在「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」等兩項指標獲「閱讀力分項表現績優城市」殊榮，彰化縣民閱讀力表現傑出可說是縣府串聯基層公所致力推動閱讀的具體成效。

縣立圖書館增購約2萬4000冊新書，截至今天已上架2000冊童書繪本，並企畫展出「囝仔好繪讀繪本展」，未來還有約7000冊童書繪本與1萬5000冊適合大眾閱讀的書籍陸續上架。只要4月23日至11月30日到彰化縣立圖書館、員林演藝廳圖書室與各鄉鎮市立圖書館借書集點，或參觀文化局所屬藝文館舍，即可參加摸彩，獎品有ipad、Switch、禮券、藍芽耳機、Google智慧音箱等共500個獎品，12月12日公開抽出得獎者。

彰化縣文化局首度攜手縣內鄉鎮市圖書館發行書香護照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文化局首度攜手縣內鄉鎮市圖書館發行書香護照。記者簡慧珍／攝影

圖書館 彰化

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