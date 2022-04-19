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影／首屆巧智拼球賽三里長輩來比拚 85歲金花阿嬤奪冠
首屆巧智盃樂齡組競賽，前天在台中市樹義里福田水資源中心舉行，近50位長者一起競賽，最高齡85歲金花奪得冠軍，開心分享巧智拼球很有趣，增加她跟小朋友的話題，今年10月將舉辦第二屆全國巧智盃競賽，她要繼續參賽、動動腦。
台中市議員羅廷瑋表示，去年舉辦第一屆全國巧智盃競賽，只開放學生組參賽，高達600多人報名，前天(17日)在樹義里福田水資源中心舉辦首屆巧智盃樂齡組競賽，工學里、樹義里、福興里約50位長輩比賽聯誼，相當有趣。
其中，年紀最長、85歲的金花阿嬤獲得第一名，她開心表示，沒想到巧智拼球這麼有趣，除了跟同年齡長輩鬥智，也開啟她與孫輩小朋友的話題，今年底的賽程她還要再參賽。
第二屆全國巧智盃競賽將於10月22、23日舉行，加開社會組、樂齡組參賽，預計今年8月開放報名，學生組首獎最高可獲得5萬元、社會組與樂齡組冠軍為3萬元獎金。
羅廷瑋說，今年爭取免報名費即可參賽，歡迎全國參賽者積極挑戰，巧智拼球是一個超數學球，它發現自然數(N)的突破數(非N)，將數學的無限大晉升到超無限大的非數學領域，引導玩家進入發明學習。
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