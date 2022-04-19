台中海線南山截水溝完工可解決淹水問題 將啟動第三期

台中港地區因陡坡與緩坡交接地帶，低窪無法順利排水，颱風期間常有淹水問題，台中市政府水利局與中央合作分三期推動「南山截水溝計畫」，工程由南向北延伸至沙鹿區北勢溪，總長度約9.4公里，一、二期陸續完工，三期持續向中央爭取經費推動。

市長盧秀燕今天在沙鹿區公所的行動市政會議中表示，南山截水溝完工後將解決沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，改善367公頃淹水面積並保護1萬9000位市民，成為守護海線的重要防洪建設。

今天的行動市政會議， 水利局長范世億說明「海線南山截水溝計畫暨臺中市水利建設成果」報告，計畫共分為三期，第一期為下游拓寬段，將龍井排水匯流口至南勢坑溪的兩岸河道，由原25公尺拓寬為40公尺，整治4.7公里，經費26億元；第二期開闢南勢坑溪至北勢溪之間的排水路，全長約1.8公里，經費24億元；第三期為新闢北勢溪至竹林北溪上游延伸段，全長約2.9公里。第三期工程持續規劃中，將持續跟中央爭取經費加速推動，第三期預估總經費約65億元。

范世億表示，近年來受溫室效應全球暖化影響，過去「不淹水」的整治方式，已漸漸調適為 「不怕水淹」及「迅速退水」的韌性策略，未來針對急迫性改善的淹水區段，重新規劃與檢討排水系統，希望更能符合民眾的實際需求；除了硬體建設治水外，更會與當地單位跨域合作，推動水利工程與地方文化的融創共生，串連起歷史文化脈絡及生活風格，重塑各地的水文化。

沙鹿區長廖財崇簡報時指出，南山截水溝第三期因行經沙鹿區重要道路及人口密集區，將原本明挖工法改以部分潛盾方式，沙鹿段範圍已於去年底完工；市府也積極改善沙鹿區南勢里、犁分里、三鹿里、六路里、南勢里、六路里、洛泉里等排水系統，逐步改善地區淹水問題。

研考會主委吳皇昇今天針對當地里長建議案執行進度進行報告，有關清泉路與櫻花大郡交叉路口閃光改三色運作，已於109年12月8日施作完畢；美仁里社區活動中心使用地點協商、研議小型工程款購置里內監視器、捷運藍線於台灣大道六段的正英路口設站的可行性皆已完成評估，各項建設計畫均傾聽民意加速執行，持續提升當地生活品質。