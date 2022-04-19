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靜宜大學校友總會獻愛 捐款發展遲緩兒童及身心障礙者

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學校友總會以愛傳愛，為發展遲緩兒童及身心障礙者獻愛心。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校友總會以愛傳愛，為發展遲緩兒童及身心障礙者獻愛心。圖／靜宜大學提供

靜宜大學創校66年培育超過10萬名校友，在各專業領域貢獻所學，校友總會更號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，做公益捐款及關懷活動，盼發揮拋磚引玉，喚起社會大眾加入慈善行列，共同改善發展遲緩兒童及身心障礙者的學習與生活環境。

靜宜校友總會理事長蔡陽明指出，「以愛傳愛」是靜宜的傳統，他擔任校友總會理事長的一年半任期中，已陸續參訪台中教區附設的身心障礙福利機構，實際瞭解他們迫在眉睫的需求，並提供相關資源與協助，期盼喚起更多的校友踴躍投入公益、回饋社會。

靜宜秘書長劉國有感謝校友總會理事長蔡陽明號召校友發揮愛心，以實際行動關懷社會弱勢，也向長期投入身心障礙者服務的人員與志工致上最高的敬意。

劉國有期盼靜宜校友若能力所及，能秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，尤其在全球疫情仍嚴峻的情況下，持續傳愛至社會各角落。

天主教台中教區附設身心障礙福利機構執行長蔡惠玲說，台中教區本著基督愛世人的精神、照顧最小兄弟的使命，開辦台中立達、台中慈愛、彰化慈愛、員林聖家、溪州聖智、鹿港聖母聖心、埔里復活及竹山玫瑰等，8家身心障礙福利機構。

蔡惠玲指出，8家身心障礙福利機構每年照顧與服務超過2000多個家庭，30多年已協助超過萬名的發展遲緩兒童及身心障礙者，得到適切的教育與發展，也減輕家長的照顧負擔，近期更結合堂區與社區成立社區療育服務據點及工作坊等，提供更多元的支持與服務。

蔡惠玲感謝靜宜校友總會的捐助與關懷，期待喚起更多人加入行列，讓這群慢飛天使獲得適切的照顧與學習，朝未來人生勇敢展翅飛翔。

靜宜校友總會號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動。圖／靜宜大學提供
靜宜校友總會號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校友總會以愛傳愛，為發展遲緩兒童及身心障礙者獻愛心。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校友總會以愛傳愛，為發展遲緩兒童及身心障礙者獻愛心。圖／靜宜大學提供
靜宜校友總會號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動。圖／靜宜大學提供
靜宜校友總會號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利機構，進行公益捐款及關懷活動。圖／靜宜大學提供

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