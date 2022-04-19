清潔隊員染疫恐癱瘓垃圾收運 南投擬採分區支援

南投縣傳有清潔隊員因接觸確診者遭隔離，若確診，地方垃圾收運恐開天窗，環保局今開會討論因應，初步規劃以「區域聯防」為概念，將各鄉鎮市劃分區域，再分區支援收運垃圾，但區域如何劃分及收運方式，後續須與各地公所協調討論。

環保局指出，國內疫況嚴峻，各地確診及被隔離個案暴增，且涵蓋各行各業，縣內近期就有清潔隊員因與確診者有接觸遭居家隔離，考量其若確診，其他隊員也恐被隔離，清潔隊若無人力執行業務，垃圾收運恐開天窗，將嚴重影響民眾生活。

環保局今為此召開會議超前部署，環保局長李易書表示，初步規劃將以「區域聯防」為概念，將4至5個鄉鎮劃分為1個區域，像是大埔里地區若有清潔隊員確診及隔離，就啟動分區支援，由其他鄉鎮市清潔隊派員去支應垃圾收運業務。

但，李也提到，其他鄉鎮市前往支援的清潔隊員可能不熟悉當地路況或收運路線，因此垃圾將改為「定點集中收運」，由民眾在特定時間至固定地點丟垃圾；不過，詳細區域劃分及支援收運模式，後續仍要與各地鄉鎮市長協調討論，確定再施行。

針對疫情越趨嚴峻，居家隔離者增加，清潔隊員收運垃圾，染疫風險大增，李易書則表示，居家隔離及檢疫者的垃圾禁止丟入垃圾車，隔離期間應自行收及放置屋內，居隔期滿，無染疫再當一般垃圾清運，期間確診會派專人收運處置。

環保局也提醒，垃圾收運若因疫調整為「定點集中收運」，仍須秉持垃圾不落地原則，民眾應提前將垃圾帶至指定地點等垃圾車，勿任意丟棄放置；倒垃圾時，記得戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，若未遵守防疫規定仍可依法開罰。