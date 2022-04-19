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孤老屋內排便就地掩埋震撼義工 華山力推認助老人

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會義工劉娜娟（中）捐出子女儲存的零錢給華山照顧孤老。記者簡慧珍／攝影
華山基金會義工劉娜娟（中）捐出子女儲存的零錢給華山照顧孤老。記者簡慧珍／攝影

COVID-19疫情延燒，社會愛心捐款又下降。華山基金會今年同期收到捐款金額比沒疫情時候短少四成，雖然距離端午節還有45天，華山未雨綢繆，開始勸募端午禮品的經費，今天邀請竹塘愛心大使把六項服務貼在「聚愛長青樹」，請社會大眾關懷華山到宅服務，幫助長青樹持續茁壯。

竹塘鄉65歲以上高齡人口占全鄉總人口數25%，一個多月前華山基金會社工訪視一名67歲未婚獨居長者，發現已病逝家中1天，社工難過不已，通知親屬料理後事，也更積極推廣到宅服務。華山基金會今天邀請竹塘天使站義工劉娜娟分享服務經驗，期待鄉民參與關懷鄉內的三失（失能、失智、失依）老人。

劉娜娟擔任工廠作業員，上大夜班，上午8點下班後到華山基金會竹塘站當義工參與三失老人、電話問安等服務長達4年。她說，訪視探望弱勢孤老經常被震撼，有一次看到長者的住處沒自來水，廁所在屋外，她問長者晚上怎麼如廁，那名長者回答要是冬天寒冷，在屋裡土地（沒鋪地磚）挖洞「方便」後掩埋。

「看到別人的不足，發現自己很幸福。」劉娜娟說，兩年前她開始每月捐款500元給華山基金會，也鼓勵她的子女把剩餘零用金投入撲滿，昨天孩子把錢交給她轉捐華山基金會，金額不多卻是孩子最誠摯心意。

華山基金會竹塘站邀請愛心大使鄉長蔡碩任、鄉農會秘書林健正、慈航宮總幹事賴榮振、佳業塑膠公司董事長盧以勒和天使站義工劉娜娟鄉，分別拿著關懷訪視、家務服務、居家環境改善、身體照顧、餐食服務等5項在地服務的愛心牌，貼在「聚愛長青樹」，期待社會大眾幫助華山基金會三失長者的到宅服務。

鄉長蔡碩任表示，鄉公所每年尾牙聚餐，員工都會捐款送給華山基金會，用具體行動關心在地弱勢長者。

華山基金會去年因疫情延後送出端午禮物給獨老，今年又遇到疫情嚴峻，但華山基金會決定提前開跑。「今日老人．明日我們。」彰化．台南A、屏東區的區長林秀儀表示，華山基金會在竹塘鄉服務60名孤老，今天在竹塘社區照顧關懷據點舉辦「伴老久久　讓愛加倍」端午關懷活動，希望民眾踴躍參與認助孤老。

華山基金會竹塘站邀請五位愛心大使集愛助華山孤老。記者簡慧珍／攝影
華山基金會竹塘站邀請五位愛心大使集愛助華山孤老。記者簡慧珍／攝影

華山基金會 疫情 捐款

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