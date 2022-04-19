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國小考題遭質疑行銷盧秀燕 中市府澄清未干涉

中央社 / 台中19日電

民進黨立委林靜儀昨天在臉書貼文表示，台中有國小學生跟她反映，社會科期中考卷將台中市盧秀燕置入行銷。台中市政府表示，不可能干涉學校出題，教育局會再提醒各校出題多注意。

林靜儀昨天晚間在臉書貼文表示，有台中市忠明國小四年級的學生向她反映，校內老師在社會科期中考考卷中，將盧秀燕置入行銷，並轉貼出考卷內容。在閱讀題型中，可見台中市的4大優勢，並提問現任的台中市長是誰？

林靜儀說，出題的老師若很愛戴盧秀燕，可在課後參加盧秀燕的後援會，何必置入行銷在國小四年級的學生考卷？

台中市政府教育局發布新聞訊息表示，教育局與市府一直保持教學自由的態度，不會也不可能干涉學校的出題類型，教育局會再提醒各校出題多注意。

針對忠明國小的考題，校方回應表示，出題老師依據「遠見雜誌」對台中的相關報導，對社會科的學習主軸「家鄉的機構與組織」、「家鄉的交通」、「家鄉的人口」等，並結合「台中學」的概念，使學生對家鄉的認識有所提升，因此題型涵蓋氣候、交通、地理位置、經濟，使學生認識故鄉。

台中市 教育局 盧秀燕

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