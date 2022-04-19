影／台中捷運藍線前任現任市長互批 交通局長今再說明

台中捷運藍線綜合規劃案引起前任市長林佳龍和現任市長盧秀燕隔空互批，盧秀燕強調是胡志強市長時代版本，她沒有變路線，是林佳龍改變的，林佳龍立即在臉書回擊「這些話聽在耳裡，感到不可置信」；台中市交通局長葉昭甫今天說明，不論是胡志強市長或林佳龍市長任內版本，都希望中捷藍線盡速完工，快提供捷運路網服務。

台中市府交通局長葉昭甫今天說明，台中捷運藍線第一版本可行性送交通部審議，是民國103年8月送交，由胡志強市長任內送交，後續審查過程一定會有審查意見再回覆，直到107年10月，交通部到行政院才核定可行性部分，108年3月才啟動綜合規劃，他說各任台中市長都在努力，希望各界一起推動，讓台中捷運藍線早日通車。

葉昭甫表示，綜合規劃主要目的在讓此路線更符合民眾需要，未來操作更可行，是更優化方案，包括港埠機場沙鹿段截彎取直，避免民宅拆遷，都是操作上重點，不論是胡志強市長或林佳龍市長任內版本，都希望中捷藍線盡速完工，快提供服務，讓台中有捷運路網，不論各方式各界都一起推動努力。

林佳龍昨晚在臉書說，「今天盧秀燕市長針對我而來，那麼我也有些話回應。」

他說，盧秀燕市長昨天在議會答詢時，指自己的捷運藍線綜合規劃就是依據胡志強時代版本，一路走台灣大道，任內沒有變（路線），是林市長（林佳龍）變了，說要與沙鹿火車站共構，事實上站址卻設在重劃區，強調自己開大門走大路，反而是林佳龍變更路線的動機啟人疑竇。

林佳龍說，「這些話聽在耳裡，感到不可置信。一位市長，要負責的對象是市民，而不是某一位前任市長。」

林佳龍在臉書整理事件簿，「給盧市長下次備詢時運用。」

1. 胡志強市長在2014年規劃六條BRT。先在選前推出BRT藍線，自我放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。

2. BRT的真假，是不是正確的交通建設，有沒有造成塞車及其他交通不便，台中市民自有評斷。佳龍上任之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。

3. 2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，佳龍並在任內爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助。

4. 盧秀燕市長上任後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，引起社會譁然。

5. 高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？

林佳龍表示，捷運是全台中市的捷運，希望能加速建設。可惜在中二選區立委補選的過程，反而看見原來拉動捷運路線有一雙看不見的手，他說執政近4年的盧秀燕市長，請正視市民的憤怒，顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待。一句啟人疑竇反而讓盧秀燕市長疑竇叢生，一再企圖誤導的也終究是紙包不住火，民意更不會站在謊言的一方；「如果有需要，佳龍也願意跟您坐下來討論捷運藍線的未來。」