彰化路樹一修變成排「仙人掌」 樹藝師：小心颱風吹倒

彰化市建國北路的中央分隔島與人行道旁的路樹近日修剪，但成排路樹變「禿頭」讓人側目，有居民反映路旁美人樹每年都會開花，這樣修今年還看得到花嗎？對此管理單位彰化市公所指出，由於人行道上的路樹緊鄰住宅，居民大都希望修剪多一點以免遮擋住家窗戶，預計再來長出綠葉，年底能仍會開花。

彰化市建國南路到建國北路的行道樹最近修剪，但有民眾指出，原本茂密的樹木被過度修剪變得光禿禿，宛如成排仙人掌，看起來怪怪的，也擔心樹木是否受損。

市公所表示，該區域路樹生長茂盛，原本去年底就要修剪，但考量正值開花季暫緩，為降低高度，這次確實修剪得比較多，民眾看得不習慣；來投標修剪樹木廠商都有經驗，大都能考量樹的生長情形修剪。

樹藝師孫憲志指出，這樣「齊線修剪」將來長出來的葉子會集中在同一線，過度密集下，受風面大，接下來颱風季就可能因側風強勁被吹倒，且不夠透風、透氣，若高溫多溼就容易引發病蟲害；因葉子修太多，這段時間光合作用機制受損，也不利於樹木生長。