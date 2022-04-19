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彰化路樹一修變成排「仙人掌」 樹藝師：小心颱風吹倒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化建國北路路樹修剪變禿頭。記者林敬家／攝影
彰化建國北路路樹修剪變禿頭。記者林敬家／攝影

彰化市建國北路的中央分隔島與人行道旁的路樹近日修剪，但成排路樹變「禿頭」讓人側目，有居民反映路旁美人樹每年都會開花，這樣修今年還看得到花嗎？對此管理單位彰化市公所指出，由於人行道上的路樹緊鄰住宅，居民大都希望修剪多一點以免遮擋住家窗戶，預計再來長出綠葉，年底能仍會開花。

彰化市建國南路到建國北路的行道樹最近修剪，但有民眾指出，原本茂密的樹木被過度修剪變得光禿禿，宛如成排仙人掌，看起來怪怪的，也擔心樹木是否受損。

市公所表示，該區域路樹生長茂盛，原本去年底就要修剪，但考量正值開花季暫緩，為降低高度，這次確實修剪得比較多，民眾看得不習慣；來投標修剪樹木廠商都有經驗，大都能考量樹的生長情形修剪。

樹藝師孫憲志指出，這樣「齊線修剪」將來長出來的葉子會集中在同一線，過度密集下，受風面大，接下來颱風季就可能因側風強勁被吹倒，且不夠透風、透氣，若高溫多溼就容易引發病蟲害；因葉子修太多，這段時間光合作用機制受損，也不利於樹木生長。

孫憲志表示，修剪樹木業者若以自身便利性，未能依照樹冠生長方式疏枝修剪，最後長出來的樣子可能面目全非，但比起以前常見的斷頭式修剪，近來路樹的修剪方式普遍較友善。

彰化建國北路路樹修剪變禿頭不美觀。記者林敬家／攝影
彰化建國北路路樹修剪變禿頭不美觀。記者林敬家／攝影
有民眾反映彰化建國北路路樹修剪後光禿禿，宛如成排仙人掌。記者林敬家／攝影
有民眾反映彰化建國北路路樹修剪後光禿禿，宛如成排仙人掌。記者林敬家／攝影
有民眾反映彰化建國北路路樹修剪後光禿禿。記者林敬家／攝影
有民眾反映彰化建國北路路樹修剪後光禿禿。記者林敬家／攝影

路樹 人行道 彰化

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