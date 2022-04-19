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發送遶境感恩明信片 教師研習團為大甲媽祖「做公關」
大甲媽祖教師研習團今年進香重點，是向沿途提供點心、休息及各式服務的民眾，致贈歷年遶境攝影作品的感恩平安明信片「為婆仔（大甲媽）做公關。」
台中大甲媽祖教師研習團2000年成立，早期由教師及文史工作者組成，團員們隨大甲媽腳步，以攝影、文字記錄遶境點滴，每段文字、每張照片裡都有虔誠禮拜媽祖的身影，呈現台灣最美的風景。
大甲幼兒園園長雷養德是教師研習團資深成員。他説，今年因為疫情嚴峻，參與繞境必須打滿三劑，參加人員少了，但「患難見真情、感受到民眾伸出援手的溫暖」，研習團成員每天將所見所聞的故事發表在教師研習團的臉書粉絲團。
雷養德說，沿路看到熱心民眾提供信徒點心及休息場所，教師團就會致贈明信片，總會說，「本團是為媽祖與信徒的故事做記錄，今年印製一套8張的明信片，是要送給您，感謝您為媽祖的信徒提供服務，您用您熟悉的方式榮耀媽祖，製作明信片也是我們榮耀媽祖的方式，心意都是一樣的。」
雷養德説，今年因疫情，信徒不能「稜轎腳」前進的速度飛快，他趕在神轎隊伍前，一路為媽祖做公關。他奮力快走，一站一站的拉開與媽祖的距離。若真的快追上了，也祈求婆仔能在各停駕的寺廟多停些時間，讓信徒參拜，也讓他老雷能有充分的時間為婆仔做公關。
大甲媽17日圓滿回鑾安座，教師研習團完成這次沿路致贈明信片的任務，互道明年見！
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