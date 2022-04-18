盧秀燕一句「啟人疑竇」 林佳龍深夜反擊「疑竇叢生」

台中市前市長回應市長盧秀燕「啟人疑竇」說，林在臉書貼文指出，「盧秀燕市長針對我而來，那麼我也有些話回應。」並指甩鍋言論無助捷運藍線的問世，反而讓市民對盧市府「疑竇叢生」，如果有需要他願意坐下來和盧秀燕討論捷運藍線的未來。

盧秀燕市長今天在議會答詢時，指出自己的捷運藍線綜合規劃就是依據胡志強時代版本，一路走台灣大道。她強調「我任內沒有變（路線），是林市長（林佳龍）變了，說要與沙鹿火車站共構，事實上站址卻設在重劃區」，她強調自己「開大門走大路」，反而是林佳龍變更路線的動機「啟人疑竇」。

林佳龍指出，「這些話聽在耳裡，感到不可置信。」捷運攸關全體台中市民的福祉，當初他領軍的市府團隊，在路線的設計上，廣納各種專業意見，最大化全體市民利益需求，問心無愧，盧市長執政將近4年，議會答詢卻無法回答台中捷運的演化，他整理事件簿「給盧市長下次備詢時運用。」

1. 胡志強市長在2014年規劃6條BRT。選前推出BRT藍線，自我放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。 2. 林佳龍上任之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。 3. 2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，林佳龍爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助。 4. 盧秀燕市長上任後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，社會譁然。 5. 高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？