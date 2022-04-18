盧秀燕稱沒變更捷運藍線 林佳龍深夜砲轟：甩鍋、謊言

日前中二立委補選期間，民進黨批評台中市長盧秀燕為了圖利前立委顏清標家族變更捷運藍線路線，盧秀燕今天在議會表示，她用的是前市長胡志強規畫的路線，反批變路線的是前市長林佳龍。林佳龍今天深夜在臉書批盧秀燕顛倒黑白，無法回應市民期待，民意不會站在謊言的一方，若有需要，他願意和盧坐下來討論捷運藍線的未來。

林佳龍指出，今天盧秀燕在議會答詢時，指捷運藍線綜合規畫是依據胡志強時代版本，一路走台灣大道。還稱自己「開大門走大路」，反而是林佳龍變更路線的動機「啟人疑竇」。

林佳龍說，這些話聽在耳裡，感到不可置信。一位市長，要負責的對象是市民，而不是某一位前任市長。捷運攸關全體台中市民的福祉。當初他領軍的市府團隊，在路線的設計上，廣納各種專業意見，最大化全體市民利益需求，問心無愧，盧已執政將近四年，握有龐大市府資料，但在議會答詢，無法回答台中捷運的演化，他簡單整理事件簿給盧下次備詢時運用。

林佳龍說，胡志強在2014年規畫六條BRT（公車捷運系統）。先在選前推出BRT藍線，自我放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規畫全部停止。「BRT的真假，是不是正確的交通建設，有沒有造成塞車及其他交通不便，台中市民自有評斷。佳龍上任之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。」

林佳龍說，2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，他在任內爭取到「前瞻基礎建設」特別預算的補助。但盧秀燕上任後，推翻費盡千辛萬苦爭取來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，引起社會譁然。

林佳龍指出，高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？

林佳龍說，捷運是全台中市的捷運，大家都希望能加速建設。可惜在中二選區立委補選的過程，反而看見原來拉動捷運路線有一雙看不見的手。「執政近四年的盧秀燕市長，請您正視市民的憤怒，顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待。一句啟人疑竇反而讓盧秀燕市長疑竇叢生，一再企圖誤導的也終究是紙包不住火，民意更不會站在謊言的一方。如果有需要，佳龍也願意跟您坐下來討論捷運藍線的未來。」