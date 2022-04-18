快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中公兒30停車場2024年完工 盧秀燕：搭火車、逛街好停車

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員盧秀燕（中）主持公兒30停車場動土。圖/新聞局提供
台中市議員盧秀燕（中）主持公兒30停車場動土。圖/新聞局提供

台中舊城區火車站周邊停車大不易，市府投入3億5900萬興建東區公兒30公園地下停車場，預計2024年中完工。市長盧秀燕表示，這是她上任以來舉行的第10場立體停車場開工典禮。

市長盧秀燕表示，公兒30基地多目標使用，將地面層規劃為共融式公園綠地、兒童遊憩空間及里民活動中心，地下設置停車場，有效紓解周遭停車需求。

公兒30是台中東南區第1座新闢立體停車場，工程基地距台中車站約600公尺、LaLaPort約750公尺，步行約7至8分鐘可到達，鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場及百貨公司，市府規劃興建地上一層、地下三層立體停車場，完工後，可容納約汽車格208席、機車格309席。

市議員邱素貞表示，台中火車站東側周邊停車空間長期不足，尤其大智路打通後，附近停車位更是一位難求，未來應可紓解停車問題。她建議市府未雨綢繆，自台糖湖濱生態池一帶，開挖地下停車場，一直連結到干城地區，另進德路拓寬工程保留停車格位，滿足當地停車空間需求。

市議員鄭功進表示，台中火車站每天平均有5萬旅客人次的運量，當地平日一位難求，例假日等個車位至少要花上半小時以上，停車噩夢常常是後車頭在地居民的日常。施工交通黑暗期，配套一定也要做足做滿。

議員李中指出，公兒30停車場位在東區信義街、立德街、大勇街間，距離台中火車站與百貨公司、20號倉庫、台糖生態園區都很近，停車需求一向很高，但前市長林佳龍時期規劃的平面停車場車位僅150個停車位，民眾反彈認為浪費土地空間。停車空間移往地下後，汽車停車位增加到208個，機車的停車位也多了309個，他肯定市府。

李中除期盼工程能如期如質順利完工，也勉勵交通局敦促交通部加速捷運藍線的審查進度，未來捷運藍線能讓附近增加兩個捷運站，民眾往來若更方便，更能加速東區後火車頭區域的地方發展。

停車場 火車站 中火 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

台中新增41例確診 4月25日推演輕症居家照護

幼童打莫德納疫苗家長焦慮 盧秀燕：不求快但求慎重

王義川藍線三問盧秀燕 葉昭甫：前局長不懂新計畫可問

中市東區公園式停車場開工 採多目標使用規劃

相關新聞

中捷藍線路線 盧秀燕：林佳龍任內改的

台中捷運藍線路線、站點成為中二立委補選的攻防焦點，當時綠營質疑市府圖利顏清標家族。台中市長盧秀燕昨在議會答詢時火力全開，...

雨傷彰化埔心芒果 藍綠各自勘災

今年春雨豐沛，卻造成金蜜芒果授粉期雨傷，損失達到8成。不過，主要產地埔心鄉與縣府分屬不同政黨執政，各自舉辦勘災，引發地方...

南投埔里垃圾篩下物 移回清潔隊

南投埔里垃圾爆量，環保局緊急處置打包，將垃圾篩下物暫置桃米里、成功里交界山區，不過篩下物堆放處飄惡臭又積水，導致汙水溢流...

盧秀燕一句「啟人疑竇」 林佳龍深夜反擊「疑竇叢生」

台中市前市長回應市長盧秀燕「啟人疑竇」說，林在臉書貼文指出，「盧秀燕市長針對我而來，那麼我也有些話回應。」並指甩鍋言論無...

盧秀燕稱沒變更捷運藍線 林佳龍深夜砲轟：甩鍋、謊言

日前中二立委補選期間，民進黨批評台中市長盧秀燕為了圖利前立委顏清標家族變更捷運藍線路線，盧秀燕今天在議會表示，她用的是前...

中捷綠線去年斷軸停運127天 中市府向北市求償1.8億元

台中捷運綠線通車滿周年，台中市交通局長葉昭甫指出，去年12月已向台北市捷運工程局求償1億8千多萬元。目前綠線仍在保固期內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。