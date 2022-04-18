台中公兒30停車場2024年完工 盧秀燕：搭火車、逛街好停車

台中舊城區火車站周邊停車大不易，市府投入3億5900萬興建東區公兒30公園地下停車場，預計2024年中完工。市長盧秀燕表示，這是她上任以來舉行的第10場立體停車場開工典禮。

市長盧秀燕表示，公兒30基地多目標使用，將地面層規劃為共融式公園綠地、兒童遊憩空間及里民活動中心，地下設置停車場，有效紓解周遭停車需求。

公兒30是台中東南區第1座新闢立體停車場，工程基地距台中車站約600公尺、LaLaPort約750公尺，步行約7至8分鐘可到達，鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場及百貨公司，市府規劃興建地上一層、地下三層立體停車場，完工後，可容納約汽車格208席、機車格309席。

市議員邱素貞表示，台中火車站東側周邊停車空間長期不足，尤其大智路打通後，附近停車位更是一位難求，未來應可紓解停車問題。她建議市府未雨綢繆，自台糖湖濱生態池一帶，開挖地下停車場，一直連結到干城地區，另進德路拓寬工程保留停車格位，滿足當地停車空間需求。

市議員鄭功進表示，台中火車站每天平均有5萬旅客人次的運量，當地平日一位難求，例假日等個車位至少要花上半小時以上，停車噩夢常常是後車頭在地居民的日常。施工交通黑暗期，配套一定也要做足做滿。

議員李中指出，公兒30停車場位在東區信義街、立德街、大勇街間，距離台中火車站與百貨公司、20號倉庫、台糖生態園區都很近，停車需求一向很高，但前市長林佳龍時期規劃的平面停車場車位僅150個停車位，民眾反彈認為浪費土地空間。停車空間移往地下後，汽車停車位增加到208個，機車的停車位也多了309個，他肯定市府。

李中除期盼工程能如期如質順利完工，也勉勵交通局敦促交通部加速捷運藍線的審查進度，未來捷運藍線能讓附近增加兩個捷運站，民眾往來若更方便，更能加速東區後火車頭區域的地方發展。