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彰縣5年來74起因有裝住警器成功逃生 不足3千顆今到位
彰化縣住警器裝置率約85.18%，田尾鄉相反，約58%，田尾女兒縣議員劉淑芳號召鄉內公司企業，募集3000顆、價值84萬元的住警器，今天在田尾鄉消防分隊捐贈彰化縣消防局，即日起受理鄉民免費申請，以一戶申請一顆為原則。
縣長王惠美主持受贈儀式，並表示，彰化縣從2017年開始推廣住警器，已有74起因住家裝有住警器而成功逃生案例，其中田尾鄉就占5起，因為住警器的即時警示讓民眾有足夠應變時間，生命財產受到保護，減少傷亡跟財產的損失，
劉淑芳娓娓道出募集緣由，「去年參加消防節慶祝大會，看到二林鎮長蔡詩傑捐5千個住警器，因為田尾沒有什麼企業回饋金，就改找地方熱心人士幫忙。」她和田尾消防分隊協商取得住警器的方式，發現全鄉還不足3千顆，就和鄉長林守政、代表會主席吳俊樑與鄉農會總幹事吳政憲都認為這是很有意義的事，眾人號召通力合作，地方善心人士也二話不說，1個小時內就獲得26名地方士紳捐贈3千顆住警器。
她表示，最難能可貴的是捐贈者都很客氣，婉謝消防局發感謝狀，她和鄉公所、鄉農會一再勸說，王惠美堅持一定要感謝大家，才舉辦捐贈儀式，藉這個機會致 謝並希望拋磚引玉，喚起大家重視消防安全。
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