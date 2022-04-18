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南投垃圾篩下物堆山區惹民怨 環保局今清除了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣環保局將垃圾篩下物暫置埔里桃米、成功里交界山區，引發民怨，近期著手清除，將移回清潔隊處置。圖／埔里鎮公所提供
南投縣環保局將垃圾篩下物暫置埔里桃米、成功里交界山區，引發民怨，近期著手清除，將移回清潔隊處置。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里垃圾爆量，環保局緊急處置打包，垃圾篩下物暫置桃米、成功里交界山區，但因篩下物堆放處飄惡臭又積水，導致汙水溢流影響水源，引爆民怨，要求立刻移除；環保局表示，已陸續將篩下物移回清潔隊，細分處置後將外運焚化。

南投縣無焚化爐，外運去化又因各地焚化廠歲修、拒收等因素受阻，縣內垃圾只能堆置，而埔里因春節後垃圾量暴增累積達3000噸，環保局協助公所將垃圾打包封裝，垃圾篩下物則移往桃米里、成功里交界山區1處未啟用的掩埋場暫置。

只不過，居民認為，該批垃圾篩下物味道太臭，還夾雜塑膠，因此在環保局3月進行移置作業時，就抗爭阻止運送進場，並要求移除；未料，4月初連日大雨，篩下物堆置處積水成了臭水池，汙水甚至溢流影響周邊溪流水域，再次引爆民怨。

當地居民表示，日前降雨加上湧出的地下水，積在篩下物堆放的土坑內難以消退，且溢流至周邊水域，而當地山區水源關乎民生用水，且雨季逼近恐致汙水溢流狀況加劇，地方才會不斷要求環保局立刻清除垃圾篩下物。

環保局近期則展開移除垃圾篩下物作業，環保局表示，當初與地方協調，重新尋找篩下物放置地，並於3個月內移除，期間雖加緊覓地，但仍未能找到合適地點，評估後決定將篩下物移回清潔隊，待細分土壤與篩下物後，再將篩下物外運焚化。

南投埔里垃圾篩下物堆置處積水成臭水池，且汙水溢流影響水源，居民氣得要求立刻移除。圖／本報資料照
南投埔里垃圾篩下物堆置處積水成臭水池，且汙水溢流影響水源，居民氣得要求立刻移除。圖／本報資料照
南投縣環保局將垃圾篩下物暫置埔里桃米、成功里交界山區，引發民怨，近期著手清除，將移回清潔隊處置。圖／埔里鎮公所提供
南投縣環保局將垃圾篩下物暫置埔里桃米、成功里交界山區，引發民怨，近期著手清除，將移回清潔隊處置。圖／埔里鎮公所提供

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