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興校租台糖地每年數千萬 中市議員：建議找地設校一勞永逸

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧指出，市府新設校向台糖租地，花費不貲。記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃馨慧指出，市府新設校向台糖租地，花費不貲。記者陳秋雲/攝影

台糖公司化後逐年廢止興校租地優惠，台中市議員黃馨慧指出，市府租地新建國中校舍，每年市庫租金支出高達數百、上千萬元，例如南屯區溪西如新設國中，每年要付給台糖超過250萬元租金，她建議應選擇學產地等合宜地點，加快設校、就近入學。

教育局長楊振昇表示，南屯區溪西預定在「文中52」向台糖租用土地、興建32間教室，每年須支付250餘萬元，也會研議向中央尋找合適學產地。

市議員黃馨慧今專案報告質詢指出，南屯區溪西新設國中，教育局採租用台糖土地新建校舍，每年預估支付超過250萬元公帑。

西屯區福科國中租用台糖土地，每年支付台糖600多萬元，若地主因故收回土地自行運用開發，學生就學權利會不會受損？

黃馨慧認為，2年前就已質詢建議南屯區溪西新設國中，教育局卻用「少子化」反對，擔心設校影響到安和、萬和兩所國中的學生數。如今土地成本逐年攀升，市府租台糖土地新建校舍，教育是「百年大計」市府可以找地建社會住宅，為何不能找地設校？

教育局 少子化 社會住宅 台糖 台中市

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