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台中捷運藍線經費爆增400億？ 交通局：增列土地徵收經費

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮質疑捷運藍線經費爆增400億元，又變更5站，啟人疑竇。市府解釋，之前未列土地徵收費，另希望少拆民宅才變更站點。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮質疑捷運藍線經費爆增400億元，又變更5站，啟人疑竇。市府解釋，之前未列土地徵收費，另希望少拆民宅才變更站點。記者陳秋雲／攝影

東海大學地方自治中心民調顯示，市民最重視的建設，捷運藍線排第一。民進黨市議員曾朝榮今在議會質詢，指出藍線6大疑點，包括預算暴增400億元，還變更其中5站地點，要求市長盧秀燕說明。交通局長葉昭甫表示， 爆增費用是因之前未列土地徵收費，而更改5處站點則是希望少拆民宅、須與沙鹿火車站共構。

曾朝榮提出6項質疑：一，綜合規劃報告鐵道局書面審查，總共被退件幾次？二，綜合規劃與可行性研究差400億元，到真正動工時，市府還要追加多少錢？三，正英站用到私人土地，是徵收還是聯合開發？如地主要求聯合開發，市政府會接受嗎？四，三井outlet站改變車站位置，市府有比較新位置和原來位置，一年各進出多少人次？五，新路線走台灣大道一段，須封路或封車道施工，估計會封幾年？六，整條藍線土地徵收費用多少錢？錢從何來？

曾朝榮說，行政院核定路線通過900億元經費，市長盧秀燕上任追加預算達1千300億元，市政府對中央要求計畫內容變更應提出的說明，視若無睹，造成進度延宕，還推是「中央卡盧？」 藍線至今為了私人土地利益幾無進展，市長盧秀燕應負起政治責任。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，捷運藍線增加經費，是因可行性評估階段未纳入台灣大道周邊的土地徵收費用，這部分就差了100億元。另在路線更改方面，首要減少民宅拆遷、 私人土地徵用，因之前規劃捷運進入市區，會穿越70多戶民宅、又須與沙鹿車站共構，所以改回走走台灣大道。藍線報給中央的單價，是參考國內軌道核定的合理單價，尤其與高雄核定的黃線綜合規劃差不多。

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