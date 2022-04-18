氣溫低花期延後 農會籲「心中有母親要買田尾康乃馨」　

再過20多天就是一年一度的母親節，全國康乃馨最大產地田尾鄉，今天發表和展示6個新品種康乃馨；鄉農會表示，COVID-19疫情持續升溫，送一束或一籃康乃馨給媽媽，表達孝心的同時浪漫又溫馨，比起團聚來得安全。

康乃馨花仙子舞出春之頌，揭開今年田尾鄉行銷康乃馨活動的序幕，縣長王惠美、田尾鄉鄉長林守政、台中區農業改良場場長李紅曦、縣府農業處長邱奕志、彰化縣農會總幹事張建豐、田尾鄉代表會主席吳俊樑、彰化縣花卉生產合作社理事主席劉福祉、農糧署科長顏雯玲、中區分署秘書陳尚仁及各級民代都到場推薦田尾鄉康乃馨。

縣長王惠美表示，彰化縣康乃馨品種有60多種，顏色有紅、橙、黃、粉、白、紫、混色等色系，非常漂亮浪漫，是國人選購母親節應景花卉的最佳選擇，近幾年田尾鄉農會不斷進步，都用冷藏低溫配送，時值抗疫期，民眾買美麗的康乃馨宅配到家獻給媽媽，讓媽媽有好「馨」情又能避免群聚。

包括今年在內，康乃馨已歷經第三個抗疫年，目前花價每把60至70元，縣長王惠美說，這樣價格還可以，越接近母親節，花價越高，目前沒有補助振興的必要，如果因疫情影響花價，政府當然會幫忙。

每當開乃馨花開時節，就會想到母親節快到了，田尾鄉農會總幹事吳政憲感謝農會小組長莊明仁提供場地舉辦康乃馨行銷活動，希望大家「心中有母親，要送康乃馨。」今年春季氣溫較低，康乃馨花期延後一周，大概母親節過後一周結束花季，要買要趁早。

他代表農民感謝縣長、農糧署中區分署和台中區農業改良場，長期以來的重視、協助與支持，在疫情嚴重時辦理花卉振興提振消費措施，讓花農能夠度過難關，農民為感謝大家協助，藉由今天行銷活動舉辦食農教育，以在地食材製作鼠麴粿送給來賓帶回家食用。