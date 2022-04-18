王義川藍線三問盧秀燕 葉昭甫：前局長不懂新計畫可問

台中市議會今舉行定期會捷運藍線專案報告，市府交通局前局長王義川巿長盧秀燕勿因其他政治考量轉移焦點，企圖為自己的錯誤政策開脫。市府交通局長葉昭甫指出，王前局長如果有不懂的，可以向交通局詢問。

盧秀燕今在議會表示，前市長林佳龍把路線改到重劃區，既未與沙鹿車站共構，且花更多錢徵收更多民房，又截彎取直，這種改變「啟人疑竇！」

她說，目前規劃的藍線為前市長胡志強原訂定的路線，沿著台灣大道到達台中港，不但土地徵收最少、最合理、最好做，也是台中市的主幹道，與綠線走文心路一樣。「改的是林市長」將藍線路線「截直取彎」轉進沙鹿，大家以為是要跟沙鹿車站共構，但卻是將沙鹿站設置在尚未發展的重劃區。

對於盧秀燕的說法，王義川並不同意，他表示，前市長胡志強市長規劃的捷運藍線路線根本未與台鐵沙鹿站共站，當時交通部即多次要求須共站，經修正藍線沙鹿站與火車站共站後獲交通部同意。

至於盧秀燕提到捷運與台鐵兩站之間的距離有280公尺之遠，王義川說，盧市長應該不知道台中高鐵站與新烏日火車站距離也超過280公尺，因是站內轉乘，本來就有相關配套，呼籲盧秀燕勿因其他政治考量轉移焦點，企圖為自己的錯誤政策開脫。

王義川也要問盧秀燕，為什麼不解釋坪頂站改到正英站？取消三井Outlet站改到已無建校計畫的文中用地？更要求盧秀燕說明，為什麼要更改胡志強規劃的市區民權路方案，而走台灣大道一段涉及財團的都更案？希望盧市長也進一步說明。

市府交通局長葉昭甫回應說，王前局長如果有不懂的，可以向交通局詢問。所謂坪頂站，其實是因市府在綜合規劃時，考慮到遊園南北路、正英路人口成長及地方發展，居民提出的需求，一併納入考量。另捷運機場用地本在港埠專區，但交通部協調多次沒有結果，後來交通部直接要求市府另覓他地， 所以市府找到臨港路設機場，合乎三井Outlet的消費需求，也可兼顧到梧棲居民的交通需求，中央均有公文可證明協調過程。

另民權路方案，是因原規劃離台中火車站一段距離，無法共站，現在新方案捷運可從台灣大道進火車站，與台鐵新站共構，不論轉搭捷運或台鐵，大大提高便利性。 另走台灣大道的設站是因興中停車場有預留退縮地供後續捷運出入。