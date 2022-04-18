快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王義川藍線三問盧秀燕 葉昭甫：前局長不懂新計畫可問

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳瓊華指出，市府優化捷運藍線，要求交通局講清楚。圖／吳瓊華提供
台中市議員吳瓊華指出，市府優化捷運藍線，要求交通局講清楚。圖／吳瓊華提供

台中市議會今舉行定期會捷運藍線專案報告，市府交通局前局長王義川巿長盧秀燕勿因其他政治考量轉移焦點，企圖為自己的錯誤政策開脫。市府交通局長葉昭甫指出，王前局長如果有不懂的，可以向交通局詢問。

盧秀燕今在議會表示，前市長林佳龍把路線改到重劃區，既未與沙鹿車站共構，且花更多錢徵收更多民房，又截彎取直，這種改變「啟人疑竇！」

她說，目前規劃的藍線為前市長胡志強原訂定的路線，沿著台灣大道到達台中港，不但土地徵收最少、最合理、最好做，也是台中市的主幹道，與綠線走文心路一樣。「改的是林市長」將藍線路線「截直取彎」轉進沙鹿，大家以為是要跟沙鹿車站共構，但卻是將沙鹿站設置在尚未發展的重劃區。

對於盧秀燕的說法，王義川並不同意，他表示，前市長胡志強市長規劃的捷運藍線路線根本未與台鐵沙鹿站共站，當時交通部即多次要求須共站，經修正藍線沙鹿站與火車站共站後獲交通部同意。

至於盧秀燕提到捷運與台鐵兩站之間的距離有280公尺之遠，王義川說，盧市長應該不知道台中高鐵站與新烏日火車站距離也超過280公尺，因是站內轉乘，本來就有相關配套，呼籲盧秀燕勿因其他政治考量轉移焦點，企圖為自己的錯誤政策開脫。

王義川也要問盧秀燕，為什麼不解釋坪頂站改到正英站？取消三井Outlet站改到已無建校計畫的文中用地？更要求盧秀燕說明，為什麼要更改胡志強規劃的市區民權路方案，而走台灣大道一段涉及財團的都更案？希望盧市長也進一步說明。

市府交通局長葉昭甫回應說，王前局長如果有不懂的，可以向交通局詢問。所謂坪頂站，其實是因市府在綜合規劃時，考慮到遊園南北路、正英路人口成長及地方發展，居民提出的需求，一併納入考量。另捷運機場用地本在港埠專區，但交通部協調多次沒有結果，後來交通部直接要求市府另覓他地， 所以市府找到臨港路設機場，合乎三井Outlet的消費需求，也可兼顧到梧棲居民的交通需求，中央均有公文可證明協調過程。

另民權路方案，是因原規劃離台中火車站一段距離，無法共站，現在新方案捷運可從台灣大道進火車站，與台鐵新站共構，不論轉搭捷運或台鐵，大大提高便利性。 另走台灣大道的設站是因興中停車場有預留退縮地供後續捷運出入。

捷運 盧秀燕 王義川

延伸閱讀

中市東區公園式停車場開工 採多目標使用規劃

捷運藍線之爭 盧秀燕：我沒變！變的是林佳龍

6到11歲17萬人 盧秀燕：今早聽說可打疫苗即展開準備

台中今增21例確診 盧秀燕：準備6到11歲幼童接種疫苗

相關新聞

中捷藍線路線 盧秀燕：林佳龍任內改的

台中捷運藍線路線、站點成為中二立委補選的攻防焦點，當時綠營質疑市府圖利顏清標家族。台中市長盧秀燕昨在議會答詢時火力全開，...

雨傷彰化埔心芒果 藍綠各自勘災

今年春雨豐沛，卻造成金蜜芒果授粉期雨傷，損失達到8成。不過，主要產地埔心鄉與縣府分屬不同政黨執政，各自舉辦勘災，引發地方...

南投埔里垃圾篩下物 移回清潔隊

南投埔里垃圾爆量，環保局緊急處置打包，將垃圾篩下物暫置桃米里、成功里交界山區，不過篩下物堆放處飄惡臭又積水，導致汙水溢流...

盧秀燕一句「啟人疑竇」 林佳龍深夜反擊「疑竇叢生」

台中市前市長回應市長盧秀燕「啟人疑竇」說，林在臉書貼文指出，「盧秀燕市長針對我而來，那麼我也有些話回應。」並指甩鍋言論無...

盧秀燕稱沒變更捷運藍線 林佳龍深夜砲轟：甩鍋、謊言

日前中二立委補選期間，民進黨批評台中市長盧秀燕為了圖利前立委顏清標家族變更捷運藍線路線，盧秀燕今天在議會表示，她用的是前...

中捷綠線去年斷軸停運127天 中市府向北市求償1.8億元

台中捷運綠線通車滿周年，台中市交通局長葉昭甫指出，去年12月已向台北市捷運工程局求償1億8千多萬元。目前綠線仍在保固期內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。