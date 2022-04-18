芒果雨害 彰化縣藍綠勘災各走各的路 今有共識助農民

今年春季彰化縣金蜜芒果雨傷，損失達八成，縣政府和郷公所分別勘災，各向農委會爭取災害補助；今天縣長王惠美表示，農民不分藍綠，只要把彰化縣的農民照顧好就好。

不只金蜜芒果發生雨災，金煌、愛文、四季芒果也因今年春雨豐沛，斷斷續續下了快一個月，進入授粉結果的小果期芒果表皮都出現黑斑和斑塊。

埔心鄉金蜜芒果班第二班班長蔡鳴忠說，今年春雨是酸雨，落雨時候在授粉結果期，導致結果率奇低，僅約兩成，跟去年大旱發生在成果期損失約五成相比，今年損失更慘失。

第一班農民劉坤一表示，他的金蜜芒果大部分長斑，果實長不大，災損嚴重，過去從未有過這樣的情形，去年金蜜芒果旱災損失，農委會補助溪湖、社頭等鄉鎮，就是沒補助埔心鄉芒果果農民，希望今年不要再「跳過」。

縣長王惠美、農業處長邱奕志等縣政府官員到劉坤一的果園勘災。農民紛紛陳情，去年申請災害補助被刁難，希望今年縣政府幫忙，審查申請文件從速、從簡、從寬，

王惠美說，金蜜等各種品種的芒果都是改良種芒果，縣政府已爭取農委會把彰化縣改良種芒果公告為天然災害救助項目，公告日起10日內（包括例假日照常受理），農民攜身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書、3個月內土地登記謄本等應備文件，最好附照片，向土地所在地鄉鎮市公所申報。

埔心鄉是立法委員第三選區，埔心鄉公所日前邀請第四選區立法委員陳素月到金蜜芒果果園勘災。鄉長張乘瑜今天表示，今天未接獲縣政府通知會勘行程，日前陳素月已接洽農委會，主委陳吉仲答應把彰化縣改良種芒果列為天然災害救助項目，農民和農產品不分藍綠，希望縣政府協助農民。