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八仙山自然教育中心 四季植感生活手作 調製隨身香氛

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
八仙山自然教育中心將辦「四季植感生活手作」第一場次，名為「春天的香氣記憶」。圖／東勢林管處提供
八仙山自然教育中心將辦「四季植感生活手作」第一場次，名為「春天的香氣記憶」。圖／東勢林管處提供

八仙山自然教育中心「四季植感生活手作」第一場次將推出「春天的香氣記憶」活動，可享受森林私廚午餐，並用純天然精油自己調製個人隨身香氛瓶，即日起到5月8日可報名，限額25人，5月22日(日)在台中八仙山體驗。

八仙山自然教育中心「四季植感生活手作」第一場次「春天的香氣記憶」，從嗅覺開啟一天的探索，課程規畫帶領參加者漫步森林中探索八仙山多元的植物種類、享用森林私廚午餐，並安排Sciencely Handmade 設計師引導參與者找出命定香氣，運用純天然精油親手調製個人隨身香氛瓶。

東勢林區管理處表示，八仙山擁有深厚的文化歷史與植物生態，為使民眾容易親近，八仙山自然教育中心與永續概念生活品牌Sciencely Handmade合作，結合大自然美學與環境科學，將原生植物的知識藏在五感體驗中，期盼透過自身經驗引起共鳴，讓收藏者把森林的記憶帶入生活，愛上大自然。

「四季植感生活手作」報名期限為即日起至5月8日，報名費每人3500元，限額25人，年滿18歲都可報名，完整參加者可核發7小時環境教育研習時數，有興趣體驗的民眾可至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」瞭解詳情。

八仙 森林遊樂區

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