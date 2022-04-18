深入菇寮當菇農 南投推「我的菇菇好可愛」食農教育

南投埔里是香菇的重要產區，為推廣當地香菇，公所推出「我的菇菇好可愛」食農教育體驗，除了能深入菇寮動手採摘，大啖美味香菇料理，了解其從產地到餐桌的歷程，今年更安排蕈菇達人帶著香菇繪本前進校園，盼讓食農教育向下扎根。

埔里鎮公所指出，國內香菇全年均產，但3至10月為盛產期，而埔里是台灣人工栽培香菇的發源地，後因適用的木料取得不易、人工成本等考量，改為利用木屑填入塑膠包的太空包栽培替代，為讓更多人認識埔里香菇，今年規劃食農體驗。

而「我的菇菇好可愛」食農教育體驗，其中4月30日為「菇社神人」採菇體驗，限額500人、每場次50人，上午8時30分起於墘溪橋前發號碼牌，將帶領民眾深入菇寮實際解說菇類知識、品嘗菇菇料理，還能將親手採收的香菇帶回家。

5月7、8日則在埔里鎮花卉物流中心辦理「菇且一試」傳統米食包粽子體驗，邀請料理達人教導大家製作美味的香菇料理，包括粽子、碗粿等傳統米食，還會教大家自製香菇太空包，使參與者更了解在地農產特色，與傳統米食的製作方法。

此外，今年更安排蕈菇達人前進校園，公所表示，5月12、13日「菇且聽說」將由菇蕈達人帶著「香菇王國的誕生」繪本，到鎮內各中小學解說，讓學生了解食物來源，並以香菇太空包廢料製作培養土，教導栽種綠色植物，體驗生態永續。