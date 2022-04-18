影／捷運藍線之爭 盧秀燕：我沒變！變的是林佳龍

台中市捷運藍線規劃， 從前市長胡志強、林佳龍到現任盧秀燕，已屆3任，卻因中二立委補選，掀起路線之爭， 綠營猛攻盧市府圖利顏清標家族變更路線。台中市長盧秀燕今首度針對藍線爭議，完整說明。「我沒有變！我任內沒有變路線。」

她說，因她用的就是台中市最早、胡志強前市長規劃的路線，「是林市長(指前巿長林佳龍)變了」，把沙鹿站改到重劃區，未與火車站共構，且「大量增收土地、提高價錢，要拆民房拆很多房子。」林佳龍陣營稍後回應。

國民黨議員劉士州今在議會質詢指出，外界擔心藍線的路線之爭，可能延緩進度，甚至到最後會不會不見了？他要求市長盧秀燕說清楚講明白。

盧秀燕嚴肅回應說，她沒有變，任內沒有變路線，因為用的就是台中市最早、胡志強前市長規劃的路線，是林市長變了。台中藍線在胡市長任內規劃就是走台灣大道，從市區走到台中港，這條道路最合理、徵收最少，也是台中市主幹道。

盧秀燕指出，胡志強任內的規劃道路就是順著台中港大路，但換林市長任內，卻在沙鹿站忽然轉進去，大家以為轉進去為了跟沙鹿火車站共構，沒想到林佳龍團隊規劃的路線沒有跟沙鹿火車站共構，距離沙鹿車站還有280公尺，林團隊把沙鹿站設在一個重劃區「啟人疑竇。」林佳龍團隊稍後回應。

盧秀燕說，因路線轉進去的重劃區是新的重劃區，目前還沒有發展起來，林市長捨棄跟沙鹿火車站共構，卻把沙鹿站設在重劃區內，不但轉進去且是截直取彎，而且要大量徵收土地、提高價錢，要拆拆很多房子。