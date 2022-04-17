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彰化卦山村「布達廣場」開幕 「叫春」一砲而紅

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，推出「叫春小搖滾」吸引不少人潮。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，推出「叫春小搖滾」吸引不少人潮。記者劉明岩／攝影

位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，推出「叫春小搖滾」，深具年輕活力，還有熱鬧滾滾的市集，吸引人潮，「叫春」一砲而紅，縣長王惠美也感受搖滾的青春。

王惠美說，縣府希望給在地青年好的發揮空間，所以持續營造舞台，不斷盤點閒置空間，卦山村經過兩次標租，讓更多的青年朋友以平價的經費租借場地，活絡整個八卦山，這次是繼上次的18個職人，又增加9家店面進駐，讓更多人能夠體驗八卦山的美好。

縣府城觀處指出，目前卦山村一樓賣場空間已完成裝修，由「叫春工作室」團隊經營，以所在地八卦山大佛為發想，取大佛音譯將餐飲空間命名「布達廣場」(Buddha square)，進駐賣店很多已是在彰化縣內經營有成、具有不少死忠顧客的人氣名店，「布達廣場」的命名取自大佛卻又充滿西洋風味，象徵團隊對這片土地的熱愛，也展現吸引國際觀光客的企圖。

其中的卦山村美學生活聚落─布達廣場今天開幕，舉辦叫好又叫座的「叫春小搖滾」，是具有濃厚情感的在地獨立音樂品牌，本次以「開枝散葉」為主題邀請曾允成、狗吠火車樂團、農村武裝青年、黑哥謝銘祐等實力歌手，以歌聲佐美食伴民眾度過美好的假日時光。

叫春工作室發起人詹玲娟表示，感謝王縣長在忙於縣內疫情直播記者會後，立刻也趕到現場參與叫春小搖滾現場，給予年輕人大力的支持；副縣長林田富與民代也陸續到場與會，為年輕人加油打氣。

城觀處表示，「卦山村-美學生活聚落」是翻轉八卦山大佛風景區最好的起點，本次開幕的「布達廣場」賣店販售甜點、冰品、餐館等不同風格的飲食，滿足遊客多元需求，未來經營團隊將不定期舉辦活動，假日民眾可搭乘【18路】公車-「八卦山大佛線」前來參加手作課程與踏青行程，也歡迎各機關學校作為辦理活動的場域，吸引更多遊客前來體會八卦山之美。

位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，吸引不少人潮。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，吸引不少人潮。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，縣長王惠美（右2）專程前往為年輕人加油打氣。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，縣長王惠美（右2）專程前往為年輕人加油打氣。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」，縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，縣長王惠美（右2）專程前往為年輕人加油打氣。。記者劉明岩／攝影
位於彰化八卦山的文青聚集地─卦山村美學生活聚落，一樓「布達廣場」，縣府委外由「叫春工作室」經營，今天開幕時，縣長王惠美（右2）專程前往為年輕人加油打氣。。記者劉明岩／攝影

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