南彰快打站打完了！北彰還有4場 要拿禮券要快

新冠肺炎今天又新增1210例本土確診個案，彰化新增6人，疫情拉警報，彰化縣在各村里設快打站到4月19日，不過南彰今天在田中鎮二快打站打完後，南彰暫無快打站，北彰還有秀水、和美等四站，彰化局長葉彥伯表示，目前合約院所和衛生所都持續接種，會再針對各村里接種率評估，若有需要會再設站。

由於疫情升溫，許多場所都得打滿三劑疫苗才能進入，不少民眾原本不想打第三劑，現在也不得不接種了，縣府也在各村里設免預約快打站到4月19日，民眾可上彰化衛生局網站查詢各站接種時間，南彰今天在田中鎮新庄里寶樹宮、大社里里長服務處快打站為民眾接種後，近日南彰已無快打站，民眾若要施打疫苗需到合約醫療院所、衛生所預約施打。

北彰疫苗快打站還有18日上午秀水鄉馬興社區發展協會，下午秀水鄉莊雅社區活動中心，19日上午秀水鄉頭前社區發展協會，19日傍晚5點到晚間7時和美鎮四張社區活動中心，民眾可多利用。

葉彥伯表示，目前彰化縣只有BNT疫苗已用完，其他疫苗都還有，民眾可上衛生局網站查詢有施打醫苗的合約醫療院所，至於今天中央食藥署核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，也必須要中央下週開預防接種委員會才能決定何時要開始接種。

員林宏仁醫院表示，最近打電話到醫院要預約打新冠疫苗的民眾的確增加不少，宏仁在下周五22日上午有施打莫德納疫苗，民眾可多加利用。

彰化縣鼓勵民眾打疫苗，5月31日前65歲以上長者、55歲以上原住民接種者都送500元禮券，4月30日前18歲到64歲民眾打疫苗送200元禮券，民眾可把握拿禮券的好康。