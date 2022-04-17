遠度重洋 兩國家代表隊參加FIRST機器人競賽今出發

玩樂高手機器人創意中心組成的TAI-BOTICS與SCREWIT兩支隊伍，今晚代表台灣將赴美參加FIRST機器人競賽美國休士頓世界賽，與世界各地100多支隊值同場較勁。

立法委員張廖萬堅今為小將們授旗，他表示，TAI-BOTICS與SCREWIT在2020年曾拿過台灣代表權，預計年4月底出發至底特律參賽，惜因疫情取消。今年TAI-BOTICS在FLL（9-16歲）在樂高機器人脫穎而出；SCREWIT在FTC（14-18歲）金屬機器人競賽勝出，再度取得台灣代表隊資格。

美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）1989年創辦，針對9到16歲、14到18歲學生所舉辦的工業等級機器人大賽，是全球知名、難度等級最高的機器人競賽之一，兩隊取得代表權，非常難得。

玩樂高手機器人創意中心教練林永正說，TAI-BOTICS成員包括台中市安和國中、東大附小、台中高工及華盛頓中學等校學生合組，而SCREWIT成員來自北康橋國際學校、明道中學、衛道中學、興大附中、清水高中、台中二中及台中高工等校，兩隊成立多年。教練提到，透過機器人比賽，除考驗學員的專業技術，更期待透過團隊比賽學習團隊互助合作的精神。

TAI-BOTICS與SCREWIT隊員，將由教練黃凱煇、吳龍發與林永正等人帶領，今晚11點搭機前往美國西雅圖再轉機至休士頓，另在美國時間4月19日移地訓練，整趟帶上重達25公斤的機器人，除克服時差，還要利用流暢的英語與裁判問答，展現台灣學生的訓練水平。

授旗現場，台中市陽光城市發展協會理事長李文烈送客製化機器人口罩6000片及1千美金零用金，為小將們加油！

多位選手家長向張廖萬堅反映，機器人比賽未受到政府重視，政府補助及升學管道資源相對匱乏。

張廖萬堅承若，將邀教育部、科技部及相關單位，與教練、家長協調，他表示政府非常重視AI智能發展，相關人才培育也將是未來的重點發展項目。