照顧癱夫20年 自強媽媽為撫養女兒到禮儀社兼職

彰化家扶中心今天在花壇鄉全國麗園大飯店，表揚10位自強母親及1位模範寄養媽媽，其中，來自田中鎮自強母親龍紅艷，21年前從大陸嫁至台灣，沒想到女兒才出生兩天，丈夫就發生嚴重車禍，頸部以下全身癱瘓從此臥床20年，但她勇於承擔，待過很多工廠，甚至到禮儀社的樂隊兼職，將女兒養大，丈夫3月底去世，她今天接受表揚時，女兒到場為她洗腳，令人動容。

受表揚的11位自強母親，分別有鹿港鎮黃凱稜、秀水鄉吳淑妙及陳芝羚、埔鹽鄉蔣雪桂、員林市詹美瑛（越南籍）、竹塘鄉陳淑容、二林鎮黃小玲、田中鎮龍紅艷、溪州鄉劉虹莉、彰化市凃芷瑩，以及模範寄養媽媽芳苑鄉蕭惠文，她們分別歷經各種人生困境，離婚、喪偶、家暴或子女殘障、重病，面對挫折與挑戰，卻能勇敢面對，展現生命韌性與堅毅不拔的精神。

其中，來自鹿港鎮的自強母親黃凱稜，丈夫病逝後，獨自照顧兩個兒子，為了孩子，患有身心症的她學習與疾病共處，並透過諮商學習改善親子緊張關係，並取得證照投入長照工作，在工作中找到成就，孩子也在她的激勵下努力讀書。她今天上台分享人生經歷時說：「我不是一個完美的媽媽，但我是一個勇敢母親，未來我也會與孩子努力走下去」，兒子隨後也上台獻花，母子二人相擁而泣，感動現場人士。

受表揚的自強母親子女們都親自為母親洗腳，再用毛巾細心擦拭，感謝她們為家無私奉獻與辛勞，許多媽媽和阿嬤感動流下淚水，最後在和孩子們擁抱下，留下最美的畫面。現場並安排母親節親子蛋糕DIY活動，親子們發揮創意與巧思，一起製作別出心裁，屬於全家人最甜蜜也獨一無二的蛋糕回家享用。