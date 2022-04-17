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照顧癱夫20年 自強媽媽為撫養女兒到禮儀社兼職
彰化家扶中心今天在花壇鄉全國麗園大飯店，表揚10位自強母親及1位模範寄養媽媽，其中，來自田中鎮自強母親龍紅艷，21年前從大陸嫁至台灣，沒想到女兒才出生兩天，丈夫就發生嚴重車禍，頸部以下全身癱瘓從此臥床20年，但她勇於承擔，待過很多工廠，甚至到禮儀社的樂隊兼職，將女兒養大，丈夫3月底去世，她今天接受表揚時，女兒到場為她洗腳，令人動容。
受表揚的11位自強母親，分別有鹿港鎮黃凱稜、秀水鄉吳淑妙及陳芝羚、埔鹽鄉蔣雪桂、員林市詹美瑛（越南籍）、竹塘鄉陳淑容、二林鎮黃小玲、田中鎮龍紅艷、溪州鄉劉虹莉、彰化市凃芷瑩，以及模範寄養媽媽芳苑鄉蕭惠文，她們分別歷經各種人生困境，離婚、喪偶、家暴或子女殘障、重病，面對挫折與挑戰，卻能勇敢面對，展現生命韌性與堅毅不拔的精神。
其中，來自鹿港鎮的自強母親黃凱稜，丈夫病逝後，獨自照顧兩個兒子，為了孩子，患有身心症的她學習與疾病共處，並透過諮商學習改善親子緊張關係，並取得證照投入長照工作，在工作中找到成就，孩子也在她的激勵下努力讀書。她今天上台分享人生經歷時說：「我不是一個完美的媽媽，但我是一個勇敢母親，未來我也會與孩子努力走下去」，兒子隨後也上台獻花，母子二人相擁而泣，感動現場人士。
受表揚的自強母親子女們都親自為母親洗腳，再用毛巾細心擦拭，感謝她們為家無私奉獻與辛勞，許多媽媽和阿嬤感動流下淚水，最後在和孩子們擁抱下，留下最美的畫面。現場並安排母親節親子蛋糕DIY活動，親子們發揮創意與巧思，一起製作別出心裁，屬於全家人最甜蜜也獨一無二的蛋糕回家享用。
彰化縣副縣長林田富代表縣長頒贈祝賀捲軸給予受表揚者勉勵與肯定，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、立法委員黃秀芳、陳素月等各界人士也到場致賀受獎人。
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