台中車站兩大停車場 轉運中心已發包公兒30明動工

台中市舊建國市場用地規劃為台中轉運中心及立體停車場的「大車站計畫」總工程費19億元，4月1日發包；車站東側的「公兒30」地下停車場新建工程，明天動土。台中火車站周邊停車空間長期不足，尤其大智路打通後，附近停車位更一位難求，兩處停車場分別預定在2024、2025陸續完成，可紓解大車站停車問題。

民進黨議員鄭功進指出，鐵路高架化已10年，原建國市場遷至東區也超過5年，舊市場用地規畫為立體停車場及轉運中心的大車站計畫，也在2018年6月核定，直到開定期會前才倉促發包，連東區公兒30地下停車場工程，都要拖到明天才辦開工典禮，且完全看不到完工啟用日期，他質疑會像捷運工程，一拖好幾年，嚴重影響車站周邊發展。

交通局長葉昭甫指出，受新冠肺炎疫情影響，物資物價大幅度波動，全國公共、民間工程推展不易。台中大車站計畫接受前瞻計畫補助，克服大環境不利，為求時程推展，各階段積極作為，應辦事項同步辦理，才得以加速並壓縮作業期程，大台中轉運中心工程款19億元，4月1日決標，預計今年6月開工，2025年完工；公兒30停車場配合樹保計畫，明天開工，預計2024年中完工。

鄭功進表示，盧市府一再宣揚「大智路打通」周邊的交通配套始終慢半拍，緊鄰大智路的停35停車場用地取得幾乎沒進度，開過幾次公聽會的樹德國小地下停車場開闢工程，在這次議會專案報告隻字未提，他認為執政團隊對改善台中車站交通態度消極。

交通局表示，為落實「交通任意門」施政目標，因地制宜兼顧汽、機車停車需求，市府近3年來投入約98億元興建27座停車場。其中12座獲中央前瞻計畫補助部分經費，共15.23億元，市府挹注82.77億元。從2019至年台中市路邊及路外共增加1萬2256席汽車停車格及1萬4025席機車停車格。

依據交通部統計處今年1月最新統計數據顯示，台中市路邊汽車停車格位3年來增加數3982格，是六都之冠；路邊及路外汽車格位目前總數為14萬5707格目前是六都第四名，交通局對停車空間努力規劃完成中。

鄭功進另指出，大台中轉運中心新建工程2樓竟追加到預算到7億元，佔整體工程經費高達35%，比挖地下室的停車場還貴，令人質疑根本就是「鑲金的」。

葉昭甫指出，鋼構建築非常昂貴，發包多次都流標，最近克服困難才發包出去。大台中轉運中心是交通運輸樞鈕，東區重要門面，考量市場物價持續調漲及兼顧都市設計美學，採長垮度鋼構設計為簍空式大迴廊，並兼顧通風環保設計，讓大台中轉運中心成為東南區未來20年的公共建設新地標。