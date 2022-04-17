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影／太空包掉落幹道長達半公里 居民大人小孩幫忙清道路
彰化縣埔鹽鄉彰水路今天上午10點多一輛載運菇包的連結車灑落大批太空包在路上，造成車流相當大的彰水路有近半公里難以通行，公所緊急調度堆土機前來清理，附近廍子社區民眾及一旁店家也大動員緊急出動幫忙撿，在約一個半小時後清理完畢，恢復通行。
埔鹽鄉廍子社區總幹事陳素雲說，今天上午10點多一輛大車載運要當肥料的太空包由南往北行經彰水路，卻在靠近台76線快速道時，太空包掉落，沿路掉了近500公尺，直到一右轉要上台76線前才發現掉落太空包，附近居民趕緊通知清潔隊及警方處理，埔鹽鄉長許文萍也到場關心，要清潔隊調度堆土機儘速清理， 居民也自主性幫忙，只見大人小孩拿著掃把、畚箕一起幫忙撿。
由於彰水路交通流量很大，警方只好交通管制，封閉近半公里北向車道，改以在對向車道管制雙線通行，直到太空包在11點半處理完畢，才恢復正常通行，連結車駕駛也因未將貨物綑綁牢固，被依警方依違反交通處罰條例第30條告發開罰，可處一萬八千元以下罰金。
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