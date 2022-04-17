影／太空包掉落幹道長達半公里 居民大人小孩幫忙清道路

彰化縣埔鹽鄉彰水路今天上午10點多一輛載運菇包的連結車灑落大批太空包在路上，造成車流相當大的彰水路有近半公里難以通行，公所緊急調度堆土機前來清理，附近廍子社區民眾及一旁店家也大動員緊急出動幫忙撿，在約一個半小時後清理完畢，恢復通行。

埔鹽鄉廍子社區總幹事陳素雲說，今天上午10點多一輛大車載運要當肥料的太空包由南往北行經彰水路，卻在靠近台76線快速道時，太空包掉落，沿路掉了近500公尺，直到一右轉要上台76線前才發現掉落太空包，附近居民趕緊通知清潔隊及警方處理，埔鹽鄉長許文萍也到場關心，要清潔隊調度堆土機儘速清理， 居民也自主性幫忙，只見大人小孩拿著掃把、畚箕一起幫忙撿。