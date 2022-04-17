遛狗留便台中取締成功率翻倍 密錄器一路跟監狗兒回家

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局取締遛狗留便，一路跟監狗兒回家，成功率翻倍。圖/台中市環保局提供
台中市環保局取締遛狗留便，一路跟監狗兒回家，成功率翻倍。圖/台中市環保局提供

台中市環保局加重處罰「遛狗留便」行為，直接開罰上限6000元。但仍有飼主放任狗兒隨地便便。 中市環保局提醒，清潔隊取締人員身上裝有秘錄器，發現留便狗兒就跟到家，立即開罰，從去年到今年三月已開罰98件。

環保局指出，過去清潔隊取締狗便用的攝錄影設備龐大，又拍不好狗兒便溺連續動作、採證不全，l畫質解析度，拍攝飼主車牌或門牌不夠清晰等，無法裁處。有時跟太緊反被狗兒追吠，作勢咬人，讓隊員大傷腦筋。但數位化進步快速，清潔隊員目前配備密錄器，隊員還學習影片剪輯技術，蒐證資料更完整。

東南區清潔隊員蔡如芳很有經驗，她說「守株待「狗」還不如主動出擊」她取締狗兒隨地留便已有4年經驗，指出路旁草叢或植栽密度高的地方，都是飼主放出狗兒自行便溺的熱區，她蒐證透過以狗追人、以狗追車、以狗追門牌的方式裁罰，一路跟監，絕不放鬆。

環保局長陳宏益表示，以往每年成功取締狗兒留便，一年約50件。統計環保局從去年1月起至今年年3月底止，共計處分遛狗留便行為人98件次，罰鍰30萬1200元。

環保局呼籲飼養毛小孩的市民朋友，落實「遛狗不留便，隨手清狗便」的觀念，共同重視環保，提升環境品質。

遛狗 門牌

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