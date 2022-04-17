彰化人不再遺憾 投資25億中友百貨彰化館本月20日簽約

彰化第一家百貨公司即將圓夢！由彰化縣政府及彰化市公共同推動的彰化市第二停車場BOT案，中友百貨彰化館預計投資25億元，將打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，包含國際名品、電影院、大型主題餐廳、美食街等綜合型服務設施，此一投資案訂本月20日上午在縣府廣場舉辦盛大的簽約儀式。

此一啟動BOT案在簽約前夕，簽約方代表中友百貨公司的友聯國際集團執行董事李奇庭、總經理劉嘉誠先於本月15日提前帶領團隊幹部拜會縣長王惠美，雙方就未來整體興建工程進度及中友彰化新館規劃彼此交換意見，也洽談如何藉由小農市集及該公司的APP購物網來共同行銷彰化優鮮的好物。

王惠美說，過去彰化有為數眾多的上市櫃公司及千萬收入的農家，這些隱形的消費高端人口都是台中市百貨公司的VIP，但彰化人常常感嘆彰化沒有百貨公司，很高興友聯國際集團願意扮演領頭羊，率先投資開發中友百貨彰化館，打造彰化縣第一座百貨公司。

王惠美指出，為加速實現彰化人的期待，中友百貨彰化館興建的計畫尚包括都市計畫的變更與審定，縣府會要求工務、建設及經綠等業管單位依權責協助儘速通過都市計畫土地使用管制及多目標使用空間的審查，讓商場空間及使用項目擴大，引進包括流行時尚、影城、藝文，及綜合零售等等行業，以後彰化人就不用跑去台中消費了。

劉嘉誠總經理表示，中友百貨在地經營30年，深獲中部消費者的愛戴與支持，在82.5萬名主顧客會員中，有9萬人、近11%的會員來自彰化，顯見彰化具有深厚的消費力道，對於中友百貨彰化館未來的發展抱有高度期望。

位在彰化市旭光西路的彰化市第二停車場BOT案，預計投資25億元興建中友百貨彰化館，將打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並以購物、美食、娛樂、體驗為營運規劃的四大定位，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街及藝文展覽演出等綜合型服務設施。

此外，百貨公司也將提供近1000席汽車位、1500席機車位，停車場內並將設置電動車、身障、婦幼專用停車格及自行車專屬停車區，可全方位服務各類運具，提供友善停車環境，除滿足百貨商城停車需求，也可解決鄰近區域停車不足問題，促進地方繁榮，達成各方面多贏的投資目標。