打造大梨山「紫藤山城」 參山處攜手在地贈千株紫藤苗

台中市大梨山地區「紫藤山城」名聲漸響，每年皆吸引許多遊客慕名而來，交通部觀光局參山國家風景區管理處昨會同台中市農業觀光產業發展協會、梨山賓館，共同在梨山賓館前舉辦『紫贈佳人‧藤愛有家』紫藤贈苗活動，提供1200株紫藤花苗發放給大梨山社區民眾，期待家家戶戶打造紫藤花美景，再創梨山觀光盛況。

參山國家風景區管理處昨天會同台中市農業觀光產業發展協會、梨山賓館，共同在梨山賓館前舉辦「紫贈佳人‧藤愛有家」紫藤贈苗活動，現場陸續吸引200多名在地居民在防疫指引下到場領取紫藤苗。

參山處長曹忠猷表示，大梨山地區紫藤山城漸漸打響名號，每年都有許多遊客慕名到梨山觀賞紫藤花開，繼去年贈送1500株紫藤苗給大梨山地區，今年再次辦理紫藤贈苗活動，購置1200株紫藤苗木供大梨山地區民眾認養種植，希望能拋磚引玉，呼籲民眾能自發性的照護花樹及美化周邊環境，營造紫藤山城處處花海美景帶動部落觀光創造在地商機。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉響應活動，加碼提供600包花苗肥料予民眾領用；羅說，梨山許多人是專業農民，都會善待每一株親手種植的花苗，更期待種下的紫藤能早日花開綻放，不僅民眾自己能賞心悅目，更能帶動觀光發展商機。

台中市觀旅局推薦，民眾若想欣賞紫藤花的浪漫風姿，賞花處所尤其以和平區的環山部落、武陵農場、福壽山農場的紫藤花瀑，新社區近郊的詠惠生技園區，及位於石岡區的紫見石岡浪漫花漾園區最為壯觀繽紛。

「環山部落」整個山城遍植3000株紫藤，每到花季就會被一片紫色風暴包圍；「武陵農場」更有一串串茂盛的紫藤花從花棚垂下，成串的紫色花瀑超夢幻。