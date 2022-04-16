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因921停辦12年 經典「梨山馬拉松」今早再出發
中橫道路受921震災影響，交通不便，經典「梨山馬拉松」自2010年後停辦，時隔12年，「梨山馬拉松」今早於梨山賓館前再次正式起跑，全長42.195公里，共有500人參賽，沿途可見日出等自然美景，讓選手可以好好感受「梨山風情」。
「梨山馬拉松」自2010年停辦，時隔12年經典重現，今早5時30分於梨山賓館前廣場正式起跑；今年路線行經福壽山路段、天池及台八線，全段高地落差近900公尺，且日夜溫差極大，有豐富的自然景觀，可以看到四季的更迭，和煦日出、雲霧裊裊、山嵐搖舞，風景千變萬化、空氣清新，對選手來說有大自然的感受，可以好好品味山中的每一刻。
此次路跑競賽總長為42.195公里，共有500人參賽，主辦單位梨山獅子會結合地區部落特色，以膨湃的心情，款待選手最難忘的原鄉體驗，並繼續推廣運動風氣，藉由活動讓更多人認識梨山地區。
梨山原鄉也是長跑人才培育的搖籃，長跑選手蔣介文成績優異，來自梨山環山部落泰雅族，108年全國運動會馬拉松奪下金牌，也於2021新北市萬金石馬拉松奪下冠軍，是台中原住民傑出人才。
主辦單位梨山獅子會也為選手準備了高山茶葉、原住民束口袋等當伴手禮，點綴活動，讓參賽者能感受道地熱情；梨山賓館廣場前有塊石碑，上面為歷年馬拉松名人榜，上頭刻著歷年男總 一及女總一的名字，意義非凡。
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