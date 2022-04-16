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中市府加強防疫 聯手國宴名廚推「飛天豬」美味料理包

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」推出3項新品，讓民眾疫情在家輕鬆享受國宴級料理。圖／台中市政府提供
台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」推出3項新品，讓民眾疫情在家輕鬆享受國宴級料理。圖／台中市政府提供

全台疫情逐漸升溫，疫情狀態雖未提升至3級，但民眾人心惶惶，在家烹調頻率增加，冷凍包成了小家庭新寵兒。台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」，推出3項新品，香筍豬腳湯、葱燒骨仔肉、調理肉排，讓民眾疫情在家加熱即食，輕鬆享受國宴級料理。

農業局指出，市府特邀請台灣最年輕的國宴名廚「阿慶師」技術指導，他是阿扁時代的國宴主廚攜手合作，嚴選在地優質食材，以大安區農會生產的產銷履歷飛天豬肉，開發一系列冷凍調理包，符合現代生活型態，居家也能化身為名廚。

大安區農會表示，該農會生產的調理包精心製作，肉排添加新鮮芹菜、洋蔥及蒜頭，口感鮮嫩多汁；葱燒骨仔肉取自大骨旁的豬肉，富含筋肉軟骨，軟中帶Q；香筍豬腳湯特加入中市太平區的優質麻竹筍，更添清甜好滋味，歡迎民眾支持選購，保證用心、食得安心。

農業局長蔡精強說，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22200、HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全健康美食。

台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」推出3項新品，讓民眾疫情在家輕鬆享受國宴級料理。圖／台中市政府提供
台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」推出3項新品，讓民眾疫情在家輕鬆享受國宴級料理。圖／台中市政府提供

產銷履歷 農會 國宴

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