中市府加強防疫 聯手國宴名廚推「飛天豬」美味料理包

全台疫情逐漸升溫，疫情狀態雖未提升至3級，但民眾人心惶惶，在家烹調頻率增加，冷凍包成了小家庭新寵兒。台中市大安區農會在市府農業局輔導下，以在地「大安豬肉」，聯手國宴名廚「阿慶師」，推出3項新品，香筍豬腳湯、葱燒骨仔肉、調理肉排，讓民眾疫情在家加熱即食，輕鬆享受國宴級料理。

農業局指出，市府特邀請台灣最年輕的國宴名廚「阿慶師」技術指導，他是阿扁時代的國宴主廚攜手合作，嚴選在地優質食材，以大安區農會生產的產銷履歷飛天豬肉，開發一系列冷凍調理包，符合現代生活型態，居家也能化身為名廚。

大安區農會表示，該農會生產的調理包精心製作，肉排添加新鮮芹菜、洋蔥及蒜頭，口感鮮嫩多汁；葱燒骨仔肉取自大骨旁的豬肉，富含筋肉軟骨，軟中帶Q；香筍豬腳湯特加入中市太平區的優質麻竹筍，更添清甜好滋味，歡迎民眾支持選購，保證用心、食得安心。