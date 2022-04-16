影／催打第3劑奏功！台中快打站今打了3萬多人
台中市長盧秀燕今天下午4時公布，台中市今增40例確診，疫情持續升溫，台中市民疫苗需求大增，今明兩日，台中首次將快打站服務向下開放到30歲以上，開設46站快打站催打第三劑莫德納。台中市民政局長吳世瑋說，截至今天傍晚5時，共有3.7386萬人完成第三劑的施打。
吳世瑋說明，今天到打的接種者，其中台中市30到64歲市民就有3萬3231人，長者包含台中市65歲長者或原住民55歲以上市民共3452人。中央針對長者接種，共發出172萬6千元的禮券、台中市府加碼發出172萬6千元的現金。
國內本土疫情增溫，台中催打第三劑，針對30歲以上台中市民造冊分流接種的47處疫苗快打站今天開打。台中市大肚區長白峨嵋說，大肚區快打站今天8時30分開打，第一小時通知500名市民，有200多人到打，到打率破四成，相當踴躍，其中不乏年長者，最高齡為自強里饒姓102歲長者由家人陪同接種。不少打完疫苗的長者排隊等待兌換疫苗接種禮，包括中央提供的500元禮券（商品卡）及市府提供的500元現金，
台中市衛生局說明，台中市65歲長者或原住民55歲以上接種疫苗，到5月31日前，可以領到中央提供的500元禮券（商品卡），5月15日前，設籍台中的長者還能領到台中市政府加碼提供的500元現金。
65歲的趙姓大肚區市民說，他之前因為事忙，錯過老人快打站的接種第三劑的時間，今天也跟著年輕人來打，一樣可領到500元禮券（商品卡）及500元現金，真開心。
衛生局說明，除了快打站提供莫德納，市民也可按個人意願至醫療院所施打其它種類疫苗，或至5處外展接種站，包括文心森林公園、台中火車站、家樂福青海店、家樂福西屯店及東協廣場施打疫苗，更多台中市新冠疫苗接種站資訊，請至衛生局網站查詢。
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