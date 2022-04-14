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彰化子弟捐兩億AI軟體 期許AI教育堵人口流失　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣縣長王惠美和智泰公司許志青、地方教育士紳共同啟動AI教育新紀元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣縣長王惠美和智泰公司許志青、地方教育士紳共同啟動AI教育新紀元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉子弟許志青經營科技事業有成，今天回饋家鄉彰化，捐贈4214套市價兩億元的VisLab AI圖像檢測軟體給54所縣立學校，將由縣政府委託彰化師大、建國科大、大葉大學培訓縣立學校教師擔任種子教師，指導學生學習使用AI，跟上六都科技教育的腳步。

縣政府今天在埔心國中，舉辦110學年度國中技藝教育課程技藝競賽頒獎典禮暨成果發表，同時表揚185名職業技藝競賽優勝的學生、23所辦理技藝教育的學校，及頒發感謝狀給股票上市的智泰科技公司，縣長王惠美強調，智泰公司董事長許志青是二水鄉子弟，二水鄉長蘇界欽穿針引線促成回饋鄉里的美事，期望彰化縣學子能在AI方面跟上六都。

許志青說，縣長王惠美獲知他要捐贈，當晚8點多結束通話，半小時後教育處秘書來電，兩小時後副縣長又來電，快速敲定捐贈的事，縣政府行政效率很好，他很高興有這個機緣返鄉捐贈，還得到縣內各大學老師協助指導學生學習AI軟體，這只是個開始，現在AI當道，全球進入元宇宙數位時代，這是孩子翻轉世界的時代，不分場域，沒有城市與鄉村的區別，大家一起努力把這套軟體學好。

王惠美指出，時代不同加上疫情，讓大家都感受得到現在很多工作場域不再侷限特定地點，透過物聯網、網路系統和現代化科技就可做到隨時隨地辦公，縣政府針對發展AI教育，成立3所職探中心、5所自造教育科技中心、兩所AIoT智慧聯網中心、1所AI與AR擴增實境英語科技學習中心，如果再結合許志青捐贈的AI軟體，相信彰化子弟絕對會擁有更好的學習資源。

今年約2600名學生參加國中技藝競賽12個職群、36組競賽，機械製圖組第一名學生埔鹽國中沈宜伶、中餐製作組第一名和群國中學生林鑫霈，王惠美說，每位學生成功的背後都有很棒的故事。許志青和在場來賓期許發展AI教育和產業，留住彰化子弟減少人口外流，祝福彰化縣早日升格第七都。

教育處指出，彰安、大同和原斗3所國中成立職探中心辦理多元職業試探體驗課程，110學年度辦理180場，國小高年級學生3500人次體驗，下（111）學年陸續規畫各項課程，歡迎各校洽詢。

AI 王惠美 物聯網

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